ديوكوفيتش يهزم دومينيك تيم ويتوج بلقب بطولة أستراليا المفتوحة للتنس للمرة الثامنة

فاز الصربي نوفاك ديوكوفيتش على دومينيك تيم بنتيجة 6-4 و4-6 و2-6 و6-3 و6-4 في نهائي بطولة أستراليا المفتوحة للتنس ليعزز رقمه القياسي بالتتويج باللقب للمرة الثامنة في ملبورن اليوم الأحد.

وكسر ديوكوفيتش (32 عاما)، المصنف الثاني بالبطولة، الإرسال الحاسم في الشوط الثالث بالمجموعة الأخيرة أمام اللاعب النمساوي ليحقق لقبه 17 في البطولات الأربع الكبرى.

وفيما يلي قائمة الفائزين بمسابقة فردي الرجال في بطولة أستراليا المفتوحة للتنس منذ عام 2000 بعد تتويج الصربي نوفاك ديوكوفيتش باللقب.

2020 الصربي نوفاك ديوكوفيتش

2019 الصربي نوفاك ديوكوفيتش

2018 السويسري روجر فيدرر

2017 السويسري روجر فيدرر

2016 الصربي نوفاك ديوكوفيتش

2015 الصربي نوفاك ديوكوفيتش

2014 السويسري ستانيسلاس فافرينكا

2013 الصربي نوفاك ديوكوفيتش

2012 الصربي نوفاك ديوكوفيتش

2011 الصربي نوفاك ديوكوفيتش

2010 السويسري روجر فيدرر

2009 الإسباني رفائيل نادال

2008 الصربي نوفاك ديوكوفيتش

2007 السويسري روجر فيدرر

2006 السويسري روجر فيدرر

2005 الروسي مارات سافين

2004 السويسري روجر فيدرر

2003 الأمريكي أندريه أجاسي

2002 السويدي توماس يوهانسون

2001 الأمريكي أندريه أجاسي

2000 الأمريكي أندريه أجاسي