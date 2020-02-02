ديوكوفيتش يهزم دومينيك تيم ويتوج بلقب بطولة أستراليا المفتوحة للتنس للمرة الثامنة

فاز الصربي نوفاك ديوكوفيتش على دومينيك تيم بنتيجة 6-4 و4-6 و2-6 و6-3 و6-4 في نهائي بطولة أستراليا المفتوحة للتنس ليعزز رقمه القياسي بالتتويج باللقب للمرة الثامنة في ملبورن اليوم الأحد.
وكسر ديوكوفيتش (32 عاما)، المصنف الثاني بالبطولة، الإرسال الحاسم في الشوط الثالث بالمجموعة الأخيرة أمام اللاعب النمساوي ليحقق لقبه 17 في البطولات الأربع الكبرى.
وفيما يلي قائمة الفائزين بمسابقة فردي الرجال في بطولة أستراليا المفتوحة للتنس منذ عام 2000 بعد تتويج الصربي نوفاك ديوكوفيتش باللقب.
2020 الصربي نوفاك ديوكوفيتش
2019 الصربي نوفاك ديوكوفيتش
2018 السويسري روجر فيدرر
2017 السويسري روجر فيدرر
2016 الصربي نوفاك ديوكوفيتش
2015 الصربي نوفاك ديوكوفيتش
2014 السويسري ستانيسلاس فافرينكا
2013 الصربي نوفاك ديوكوفيتش
2012 الصربي نوفاك ديوكوفيتش
2011 الصربي نوفاك ديوكوفيتش
2010 السويسري روجر فيدرر
2009 الإسباني رفائيل نادال
2008 الصربي نوفاك ديوكوفيتش
2007 السويسري روجر فيدرر
2006 السويسري روجر فيدرر
2005 الروسي مارات سافين
2004 السويسري روجر فيدرر
2003 الأمريكي أندريه أجاسي
2002 السويدي توماس يوهانسون
2001 الأمريكي أندريه أجاسي
2000 الأمريكي أندريه أجاسي