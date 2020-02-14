بيليه ينفي الحديث عن اكتئابه ويؤكد أنه بخير

نفى بيليه أسطورة كرة القدم البرازيلية، الحديث عن إصابته بالاكتئاب أو شعوره بالعزلة، وأكد للجماهير أنه بخير وأن لديه جدولا مزدحما.

وقال إدينيو نجل بيليه في مقابلة مع ”غلوبو“ نُشرت يوم الإثنين، إن اللاعب السابق الفائز بكأس العالم 3 مرات مكتئب ولا يريد ترك المنزل؛ لأنه لا يستطيع التحرك بشكل جيد بسبب مشكلة أعلى الفخذ.

وأكد بيليه الذي سيبلغ 80 عاما في أكتوبر تشرين الأول ”أنا بخير. أنا متقبل وضعي والقيود على حركتي بسبب المشكلة البدنية لكني أنوي مواصلة العمل“.

وأضاف ”عشت أياما جيدة وأخرى سيئة. هذا طبيعي لمن هم في عمري. لست خائفا. أنا عازم وواثق فيما أفعله“.

وبيليه، الذي يعتبره الكثيرون أنه أحد أفضل اللاعبين في التاريخ، هو اللاعب الوحيد الفائز بكأس العالم 3 مرات.

وعانى بيليه من مشكلة أعلى الفخذ لسنوات ولا يستطيع المشي بدون مساعدة. وفي الكثير من المرات التي ظهر فيها مؤخرا في مناسبات عامة كان يجلس على كرسي متحرك.

لكن أصدقاء لاعب سانتوس ونيويورك كوزموس السابق قالوا إن جدوله في يناير كانون الثاني الحالي هو الأكثر ازدحاما في سنوات.

وخضع لجلسات تصوير وقام بعمل مع رعاة ويتعاون مع مخرج بريطاني لإنتاج فيلم وثائقي عن مسيرته.

وقال بيليه في بيان: ”لا أتجنب الالتزام بجدولي المزدحم دائما“.

وهذا الصيف سيحتفل بيليه بمرور 50 عاما على ثالث ألقابه في كأس العالم في المكسيك 1970 مع تشكيلة يعتبرها كثيرون أنها الأفضل على مر التاريخ.