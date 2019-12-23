ليونيل ميسي يستعد لتحطيم رقم بيليه الأسطوري

يسجل الأرجنتيني ليونيل ميسي ونجم وقائد برشلونة والمنتخب الأرجنتيني عدة أرقام قياسية في مسيرته وسيطارد المزيد العام المقبل، أبرزها الرقم القياسي للأسطورة البرازيلية بيليه.

وبحسب صحيفة ”سبورت“ فإن بيليه أكثر لاعب تسجيلا للأهداف مع فريق واحد حيث سجل 643 هدفا رفقة فريق سانتوس في الفترة ما بين 1956 و1974.

وكان بإمكان بيليه زيادة رقمه القياسي لكنه فضّل بعد 1974 الرحيل عن سانتوس وخوض تجربة في فريق نيويورك كوسموس الأمريكي والذي سجل له 37 هدفا.

وسجل ميسي رفقة برشلونة 618 هدفا في الفترة ما بين 2004 و2019 وهو على بعد 25 هدفا فقط من معادلة الرقم القياسي للأسطورة البرازيلي الذي بدأ مشواره رفقة سانتوس وعمره 15 عاما فقط.

وبحسب الصحيفة الإسبانية فإن ميسي سيحطم رقم بيليه في 2020، حيث يسجل ميسي معدل أهداف في السنة يتجاوز 40 هدفا.

وسجل ميسي في 2019 50 هدفا للمرة التاسعة في مسيرته وفي العشر سنوات الأخيرة فقط.

وبإمكان النجم الأرجنتيني معادلة الرقم وتجاوزه قبل نهاية الموسم الحالي ففي النصف الثاني سيلعب برشلونة 20 مباراة في الدوري الإسباني ومباراتين في دوري الأبطال وقد تصل إلى 7 مباريات حال بلوغ النهائي ومباراة أو مباراتين في السوبر الإسباني وحتى ست مباريات في كأس ملك إسبانيا في حال بلوغ النهائي.

وميسي هو الهداف التاريخي لبرشلونة والهداف التاريخي للدوري الإسباني وثاني هداف تاريخي لدوري أبطال أوروبا خلف غريمه النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم يوفنتوس.

ومنذ 2010 تحول النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي بشكل كبير في مسيرته كهداف حيث سجل 522 هدفا في 521 مباراة بمعدل يصل لهدف في كل مباراة.

وحال استمراره في معدله كهداف في السنوات الأخيرة سينهي ميسي 2020 محطمًا رقم بيليه بفارق كبير حيث سيصل لحدود 670 هدفا.