توقف مباراة في الأرجنتين بسبب اشتباكات بين مشجعين مسلحين في المدرجات (فيديو)

توقفت مباراة في دوري الدرجة الثانية الأرجنتيني لكرة القدم بين إندبندينتي ريبادابيا وأتلانتا، مساء الأحد، بعدما قالت الشرطة إنها لا تستطيع ضمان السلامة عقب اشتباك مشجعين مسلحين في المدرجات.

وأخرج الحكم اللاعبين من الملعب بعد فترة وجيزة من انطلاق المباراة وأوقفها لمدة 20 دقيقة بعدما اندلعت الاشتباكات قبل أن يقرر إنهاء اللقاء والنتيجة تشير للتعادل بدون أهداف.

Quema de banderas, facazos y dicen que hasta tiros..gente metiendose adentro de la cancha.. se pudrio todo en la interna de la barra de Independiente Rivadavia pic.twitter.com/83Zyxf4On7 — TERMO de ASCENSO (@TermoDeAscenso) February 9, 2020

وأظهرت لقطات تلفزيونية مشجعين مسلحين بسكاكين ورايات تحترق خلف أحد المرميين في استاد مندوزا.

وقال الناديان على تويتر، إن المباراة أُلغيت لأن الشرطة لا تستطيع ضمان السلامة.

وذكرت مجموعة ”تي ئي سي“ الإعلامية الأرجنتينية أن شخصين أصيبا في الاشتباكات.

وهذه الواقعة هي الأحدث في سلسلة طويلة من الاشتباكات العنيفة في ملاعب كرة القدم الأرجنتينية وحولها والتي يتعلق أغلبها بمجموعات المشجعين المتعصبين التي تدعى ”باراس برافا“ والمرتبطة بالعديد من الأندية.