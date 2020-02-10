 توقف مباراة في الأرجنتين بسبب اشتباكات بين مشجعين مسلحين في المدرجات (فيديو) – إرم نيوز‬‎

توقف مباراة في الأرجنتين بسبب اشتباكات بين مشجعين مسلحين في المدرجات (فيديو)

توقف مباراة في الأرجنتين بسبب اشتباكات بين مشجعين مسلحين في المدرجات (فيديو)

المصدر: رويترز

توقفت مباراة في دوري الدرجة الثانية الأرجنتيني لكرة القدم بين إندبندينتي ريبادابيا وأتلانتا، مساء الأحد، بعدما قالت الشرطة إنها لا تستطيع ضمان السلامة عقب اشتباك مشجعين مسلحين في المدرجات.

وأخرج الحكم اللاعبين من الملعب بعد فترة وجيزة من انطلاق المباراة وأوقفها لمدة 20 دقيقة بعدما اندلعت الاشتباكات قبل أن يقرر إنهاء اللقاء والنتيجة تشير للتعادل بدون أهداف.

وأظهرت لقطات تلفزيونية مشجعين مسلحين بسكاكين ورايات تحترق خلف أحد المرميين في استاد مندوزا.

وقال الناديان على تويتر، إن المباراة أُلغيت لأن الشرطة لا تستطيع ضمان السلامة.

وذكرت مجموعة ”تي ئي سي“ الإعلامية الأرجنتينية أن شخصين أصيبا في الاشتباكات.

وهذه الواقعة هي الأحدث في سلسلة طويلة من الاشتباكات العنيفة في ملاعب كرة القدم الأرجنتينية وحولها والتي يتعلق أغلبها بمجموعات المشجعين المتعصبين التي تدعى ”باراس برافا“ والمرتبطة بالعديد من الأندية.

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