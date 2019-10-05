مارادونا يحقق فوزه الأول مع خيمناسيا في الدوري الأرجنتيني

مارادونا يحقق فوزه الأول مع خيمناسيا في الدوري الأرجنتيني

المصدر: رويترز

أنهى هدفان متأخران انتظار دييغو مارادونا لفوزه الأول مع خيمناسيا ئي إسجريما في الانتصار 4-2 على جودوي كروز في الدوري الأرجنتيني، اليوم السبت.

وأحرز فيكتور أيالا وماتياس غارسيا الهدفين في الدقيقتين 83 و87 بعد طرد اثنين من لاعبي جودوي.

ومنح الفوز دفعة معنوية لمارادونا، الفائز بكأس العالم، بعدما تولى تدريب خيمناسيا الشهر الماضي.

وبعد ثلاث هزائم مع قائد الأرجنتين السابق جاء الفوز ليبتعد خيمناسيا على مؤخرة الترتيب بعدما رفع رصيده إلى أربع نقاط من تسع مباريات متقدما بنقطة على جودوي.

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