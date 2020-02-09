بايرن ميونخ يحافظ على صدارة ترتيب الدوري الألماني بالتعادل مع لايبزيغ

حسم التعادل السلبي نتيجة مباراة بايرن ميونخ مع مطارده لايبزيغ، في قمة الجولة الـ21 من الدوري الألماني على ملعب أليانز أرينا اليوم الأحد.

وفشل لاعبو الفريقين في استغلال كافة الفرص المتاحة، حيث كانت المباراة متوازنة بين الفريقين.

وهذا التعادل الثالث على التوالي بين بايرن ميونخ ولايبزيغ في الدوري الألماني، حيث تعادلا في آخر مباراتين 0/0، و1/1، علما أن بايرن ميونخ فاز 3/0 في نهائي كأس ألمانيا في مايو الماضي.

وتعادل بايرن ميونخ للمرة الرابعة في البوندسليغا الموسم الحالي، في حين فاز 13 مرة، وخسر 4 مرات، في المقابل هذا التعادل السادس للايبزيغ، مقابل الفوز 12 كرة، والخسارة 3 مرات.

ورفع التعادل رصيد بايرن ميونخ إلى 43 نقطة، في صدارة ترتيب الدوري الألماني، ويتقدم بنقطة وحيدة عن لايبزيغ الثاني.

ويملك بروسيا مونشنغلادباخ فرصة مشاركة بايرن ميونخ في صدارة ترتيب الدوري الألماني، حال فوزه على كولن في مباراة تأجلت اليوم بسبب الأحوال الجوية.

ويلعب بايرن ميونخ مع كولن في الجولة المقبلة، ثم مع بادربورن، قبل أن يلاقي تشيلسي الإنجليزي في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.