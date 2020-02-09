أسفرت قرعة ربع نهائي كأس ألمانيا، عن مواجهة قوية بين بايرن ميونخ وشالكة.

وستقام المباراة على ملعب ”فيلتينس أرينا“، معقل شالكة، بعدما سُحبت ورقة شالكة أولًا خلال مراسم القرعة.

وفيما يلي نتائج قرعة ربع نهائي كأس ألمانيا:

باير ليفركوزن VS يونيون برلين.

شالكة VS بايرن ميونخ.

آينتراخت فرانكفورت VS فيردر بريمن.

ساربروكن VS فورتونا دوسلدورف.

وستقام منافسات ربع النهائي يومي 3 و4 مارس المقبل، في حين تُلعب مباراتا نصف النهائي يومي 21 و22 أبريل المقبل.

وستقام المباراة النهائية على الملعب الأولمبي في العاصمة الألمانية ”برلين“، يوم 23 مايو المقبل.

وبايرن ميونخ هو بطل النسخة الأخيرة في كأس ألمانيا، وهو البطل التاريخي للمسابقة برصيد 19 لقبًا، ويأتي بعده فيردر بريمن برصيد 6 ألقاب،

وفي الدوري الألماني يملك بايرن ميونخ 42 نقطة في صدارة جدول ترتيب الدوري الألماني.