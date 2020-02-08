الأرجنتيني بابلو بياتي ينتقل إلى تورونتو

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بياتي سينضم إلى النادي الكندي في صفقة انتقال حر قادما من إسبانيول الإسباني. ويُتوقع أن يتوجه في وقت لاحق اليوم السبت للانضمام لفريقه الجديد الذي سيدخل معسكرا تدريبيا استعدادا للموسم في كاليفورنيا.