الأرجنتيني بابلو بياتي ينتقل إلى تورونتو

أعلن نادي تورونتو أف.سي المنافس في الدوري الأمريكي لكرة القدم للمحترفين الليلة الماضية أنه تعاقد مع الجناح الأرجنتيني بابلو بياتي.

وسينضم بياتي (30 عاما) إلى النادي الكندي في صفقة انتقال حر قادما من إسبانيول الإسباني. ويُتوقع أن يتوجه في وقت لاحق اليوم السبت للانضمام لفريقه الجديد الذي سيدخل معسكرا تدريبيا استعدادا للموسم في كاليفورنيا.

وقال بيل مانينغ رئيس تورونتو في بيان: ”سيضيف تجربة احترافية كبيرة إلى فريقنا بعد أن لعب نحو 300 مباراة في دوري الدرجة الأولى الإسباني إلى جانب المشاركة في دوري أبطال أوروبا“.

وأضاف مانينغ ”نحن نعتقد أنه من نوعية اللاعبين النشطين وأنه سيعزز هجومنا وسيسعد أداؤه جمهور تورونتو بالتأكيد“.

وشارك بياتي في 95 مباراة مع إسبانيول وأحرز 14 هدفا وهيأ 19 هدفا آخر.

وفي صفوف الفريق الكندي سينضم بياتي إلى الإسباني أليخاندرو بوزويلو وإلى المهاجم الأمريكي جوزيه ألتيدور.

وتأهل تورونتو لنهائي الدوري الأمريكي للعبة في 2019 لكنه خسر أمام سياتل.

وسيستهل تورونتو مسيرته في الموسم الجديد للدوري الأمريكي بمواجهة سان هوزيه في 29 فبرير شباط الجاري.

