تقرير.. نيمار الأعلى أجرا في الدوري الفرنسي بفارق ضخم عن مبابي

لا يزال نيمار متفوقاً على زميله في باريس سان جيرمان كيليان مبابي وباقي زملائه في الراتب الشهري الذي يحصل عليه بفارق كبير، ما يبدو أنه السبب الأساسي في تفكير المهاجم الفرنسي في الرحيل عن النادي الباريسي.

وأعلن أفضل لاعب شاب في مونديال روسيا 2018 في أكثر من مناسبة عن رغبته في الرحيل عن سان جيرمان؛ لخوض تحد جديد، ويبدو ريال مدريد الأقرب له في المرحلة المقبلة، ولا يمكن فصل هذه الرغبة عن الفارق الكبير في راتبه عن زميله نيمار الذي سعى بشدة للرحيل عن النادي الصيف الماضي والعودة لبرشلونة.

وكشفت صحيفة ”ليكيب“ في تقرير لها أن أعلى 11 لاعبا أجرا في الدوري الفرنسي يدافعون عن ألوان باريس سان جيرمان، ويتصدرهم النجم البرازيلي نيمار براتب شهري يبلغ 2.6 مليون جنيه استرليني، بفارق مليون استرليني بالكامل عن مبابي.

وأصدرت الصحيفة واسعة الانتشار رواتب لاعبي الدوري الفرنسي الشهرية، ويتصدرها نيمار المنتقل إلى سان جيرمان من برشلونة في صيف 2017 مقابل 198 مليون جنيه إسترليني من برشلونة.

وأشارت إلى أن نيمار يحصل على هذا المبلغ قبل خصم الضرائب، ما يعني حصوله على نحو 600 ألف جنيه إسترليني أسبوعيا، ويأتي مبابي خلفه بنحو 375 ألف جنيه إسترليني في الأسبوع، لكن هذه الأرقام لا تشمل المكافآت.

ويتفوق باريس سان جيرمان حالياً في صدارة الدوري الفرنسي بفارق 12 نقطة عن أولمبيك مرسيليا، ويتضح تفوقه المالي من خلال وجود أول 11 لاعباً بين الأعلى أجرا في صفوفه.

ويحصل إدينسون كافاني وماركينيوس وتياغو سيلفا وماركو فيراتي وأنخيل دي ماريا وكيلور نافاس على مليون استرليني شهريا على الأقل، بينما يأتي وسام بن يدر مهاجم موناكو في المركز 12 في الترتيب، بعد 11 لاعبا من باريس سان جيرمان براتب أسبوعي يبلغ 127 ألف جنيه إسترليني.

ويحصل نجوم الدوري الإنجليزي الممتاز السابقون أندر هيريرا على 127 ألف جنيه إسترليني في الأسبوع من باريس سان جيرمان، والإسباني سيسك فابريغاس على 117 ألف إسترليني في الأسبوع من موناكو، وديميتري باييه على 98 ألف استرليني في الأسبوع من أولمبيك مرسيليا.

في المقابل، يحصل الهولندي ممفيس ديباي جناح ليون على أقل أجر في فريقه مقابل 80 ألف استرليني أسبوعيا.

توماس توخيل

ويتصدر الألماني توماس توخيل المدير الفني لباريس سان جيرمان مدربي أندية الدوري الفرنسي أجرا بحوالي 120 ألف جنيه إسترليني في الأسبوع، وذلك بأكثر من 20 ألف عن أندريه فيلاس بواش المدير الفني لمرسيليا وأقرب منافسيه.