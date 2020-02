نايكي تبدأ صنع أحذية جديدة بعد جدال حول فابورفلاي

بدأت شركة ”نايكي“ للملابس والأدوات الرياضية صنع أحذية جديدة للركض تلتزم بالقواعد الجديدة التي وضعها الاتحاد الدولي لألعاب القوى بعد أن سبق وفرض الاتحاد حظرًا على استخدام بعض أحذية ”فابورفلاي“ وهي من إنتاج نفس الشركة والتي استخدمت في كسر حاجز الساعتين في سباق الماراثون.

وجاء أول إيقاف يفرضه الاتحاد الدولي على الأحذية في نهاية الشهر الماضي عقب مخاوف من أن التقنية المستخدمة في الحذاء ”ربما تمنح أفضلية فيما يتعلق بالأداء، وقد تضر بنزاهة الرياضة“، وقد وصفها البض بأنها ”عقاقير تكنولوجية“.

وكشفت ”نايكي“ عن حذاء ”فابورفلاي“ في 2016، وبدأت أشكال مختلفة من هذا الحذاء تهيمن على منافسات الصفوة، واستخدمت هذه الأحذية في تحطيم عدد من الأرقام القياسية.

ولم يحظر الاتحاد الدولي كل فئات ”فابورفلاي“، بل أبقى على العديد من فئاتها والتي استخدمت أيضًا في تسجيل أرقام قياسية جديدة.

وبناءً على ذلك أنتجت ”نايكي“ نسخة جديدة من أحذية الركض وهي تحمل اسم ”نايكي زوم الفافلاي نكست“ تلتزم باللوائح الجديدة للاتحاد الدولي في هذا الصدد.

NEXT% technology enables athletes to shatter personal boundaries and break records.

Nike’s newest race-day shoe is designed to improve cushioning and running economy, the crosspoint between sports science and purposeful design.

— Nike (@Nike) February 5, 2020