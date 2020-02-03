توخيل: مبابي لن يرحل عن سان جيرمان بسبب خلافي معه

قلل الألماني توماس توخيل المدير الفني لباريس سان جيرمان من خلافه مع مهاجمه الشاب كيليان مبابي أثناء استبداله خلال الفوز الكبير 5/0 على مونبييليه يوم السبت الماضي في الدوري الفرنسي.

وبدا الدولي الفرنسي غاضبا أثناء استبداله في الدقيقة 68 من المباراة التي أقيمت في ملعب بارك دي برينس، وكانت النتيجة تشير إلى فوز الفريق الباريسي 4/0 سجل منها مبابي هدفا وقد تبادل الحديث الغاضب مع مدربه على خط التماس.

وقال موقع ”bleacherreport“ إن توخيل قال في مؤتمر صحفي اليوم الإثنين: ”لا يوجد شيء شخصي بين مبابي وبيني. أعلم تعطشه للمشاركة في المباريات. إنه أمر طبيعي، لكنني أريد أيضا الدفع باللاعبين على مقاعد البدلاء. لا أعتقد أن ما حدث يوم السبت سيجعل مبابي يغادر النادي. إنه لاعب لدينا ولديه عقد“.

وأضاف ”أنا متأكد من أن غرفة الملابس تتفهم قراراتي، انتهت المباراة بالفوز بخماسية، إذا أردت أن أكون سياسيا، لكنت قد عملت في السياسة“.

وبدا عدم الرضا على المهاجم البالغ من العمر 21 عاما بعد أن وصل إلى مقاعد البدلاء خاصة أنه لم يتم استبداله بسبب تراجع الأداء لكن من أجل الدفع بالعائد من الإصابة إدينسون كافاني.

وسجل مبابي 22 هدفا وصنع 13 في 25 مباراة هذا الموسم، لذلك فهو متعطش لزيادة أرقامه هذا الموسم لكن كانت المباراة فرصة لتوخيل لمنحه الراحة استعدادا للمباريات المقبلة.

ويتصدر باريس سان جيرمان الدوري بفارق 12 نقطة عن أقرب منافسيه وسيخوض 7 مباريات خلال الشهر الحالي بينها دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا أمام بروسيا دورتموند الألماني.

وودع النادي الفرنسي البطولة الأوروبية الأبرز من هذا الدور في آخر 3 مواسم ويحتاج الفريق لمواصلة مشواره.

نيمار

وتحدث مدرب باريس سان جيرمان عن الانتقادات التي تعرض لها بشأن عدم قدرته على تغيير النجم البرازيلي نيمار وقال: ”إن كنت سأتخذ قرارات سياسية فأنا ضائع، الكل سيمارس ضغوطا عليّ، ولن أستطيع تغيير سوى اللاعبين الشباب“.

واعتبر توخيل أن احتفال نيمار بعيد ميلاده ليس جيدا وقال: ”ليست الأجواء المناسبة والجيدة للإعداد للقاء لكنها في نفس الوقت ليست الأسوأ“.

واحتفل نيمار بعيد ميلاده وسط حضور كبير لعدد من لاعبي باريس سان جيرمان فيما غاب النجم الشاب كيليان مبابي عن الحفل.