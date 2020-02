تجدد التوتر بين مبابي ومدرب باريس سان جيرمان عقب استبداله أمام مونبلييه (فيديو)

بدا النجم الشاب كيليان مبابي مهاجم باريس سان جيرمان غاضبا، عند استبداله في الشوط الثاني من مباراة فريقه أمام مونبلييه في الدوري الفرنسي، رغم أنه سجل هدفا بين الخماسية النظيفة التي فاز بها حامل اللقب.

وأظهرت الكاميرات حديثا غاضبا بين مبابي ومدربه الألماني توماس توخيل عند خط التماس عند استبداله النجم الفرنسي في الدقيقة 68 والدفع بالمهاجم الأوروغواياني إدينسون كافاني رغم أن مبابي سجل الهدف الرابع قبلها بعشر دقائق.

وظهرت علامات الغضب على وجه مبابي لدى خروجه من أرض الملعب، وحاول توخيل تهدئته والتحدث إليه، وتبادلا بالفعل الحديث قبل أن يجلس مبابي على مقاعد البدلاء متجهما.

وأبدى مبابي غضبه في وقت سابق عند استبداله أمام المنافس ذاته في شهر ديسمبر/كانون الأول الماضي ليخرج المدير الفني الألماني لتبرير موقفه لأسباب فنية.

وعزز باريس سان جيرمان صدارته للدوري الفرنسي بفارق 13 نقطة عبر أهداف بابلو سارابيا وأنخيل دي ماريا ومبابي ولايفين كورزاوا بالإضافة إلى دانييل كونغري بالخطأ في مرماه ليرفع حامل اللقب رصيده إلى 55 نقطة من 22 مباراة.

ولدى مونبلييه، الذي طُرد حارسه ديميتري برتو في الدقيقة 17، ولاعب الوسط جوريس شوتار قبل دقيقتين من النهاية لحصوله على الإنذار الثاني، 33 نقطة في المركز الرابع.

