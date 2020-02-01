باريس سان جيرمان يكتسح مونبلييه بخماسية في الدوري الفرنسي ‎

حسم المتصدر باريس سان جيرمان، اليوم السبت، قمة الجولة الـ 22 من الدوري الفرنسي، بفوز ساحق على ضيفه مونبلييه صاحب المركز الرابع بخماسية بيضاء، في مواجهة استضافها ملعب الأمراء في العاصمة باريس.

والفريق الباريسي لم يحتج سوى 8 دقائق ليدون أول أهدافه عبر الأرجنتيني بابلو سارابيا، قبل أن يعزز مواطنه أنخيل دي ماريا تقدم فريقه بهدفٍ ثانٍ في الدقيقة 41، فيما تكفل مدافع مونبلييه دانييل كونغري بتسجيل الهدف الثالث لأصحاب الأرض خطًأ في مرمى فريقه قبل نهاية الشوط الأول بدقيقة واحدة.

وفي الشوط الثاني، حاول مونبلييه المهتز تذليل الفارق لكن النجم الفرنسي كيليان مبابي قضى كليًا على أحلام الضيوف بتدوينه للهدف الرابع مع حلول الدقيقة 57، ليضيف زميله لايفن كورزاوا خامس الأهداف في الدقيقة 65.

وبهذه النتيجة، وصل باريس سان جيرمان للنقطة 55 مبتعدًا بصدارة الترتيب وبفارق 13 نقطة عن أوليمبيك مارسيليا صاحب المركز الثاني.