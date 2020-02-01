نيمار يظهر بـ“نيولوك“ غريب قبل مباراة باريس سان جيرمان ضد مونبيلييه في الدوري الفرنسي (فيديو)

ظهر البرازيلي نيمار دا سيلفا، نجم باريس سان جيرمان، بـ“نيولوك“ غريب قبل مباراة فريقه ضد مونبيلييه، المقامة على أرضية ملعب حديقة الأمراء، في إطار منافسات الأسبوع الثاني والعشرين بالدوري الفرنسي للدرجة الأولى.

يأتي باريس سان جيرمان في المركز الأول بترتيب الدوري الفرنسي برصيد 52 نقطة بعدما خاض 21 مباراة، أما مونبيلييه فيأتي رابعًا بـ 33 نقطة من 21 مباراة.

باريس سان جيرمان في المباراة الأخيرة واجه فريق يوو إف سي في إطار منافسات كأس الدوري الفرنسي في دور الـ 16، وفاز الفريق الباريسي بهدفين نظيفين سجلهما ليناردو باريديس في الدقيقة 25 وبابلو سارابيا في الدقيقة 53، أما آخر مواجهة في الدوري كانت أمام ليل خارج الأرض واستطاع البرازيلي الرائع نيمار دا سيلفا أن يسجل هدفين 28 و52.

أما مونبيلييه فودع بطولة كأس فرنسا أمام بلفور بركلات الترجيح 4-5 بعدما انتهى الوقت الأصلي بالتعادل السلبي، أما آخر مباراة في الدوري ففاز على ديجون بأرضه بهدفين مقابل هدف، سجل أولًا فلوريان مولات في الدقيقة 56 وأندي ديلور في الدقيقة 63، وسجل لديجون ماما بالدي في الدقيقة 76.

Neymar de cabelo rosa chega ao estádio do PSG! pic.twitter.com/0SV941evZe — Gênio Neymar Jr (fan account) (@genioneymarjr10) February 1, 2020

وحضر النجم البرازيلي عند وصوله للملعب بـ“نيولوك“ مثير للجدل وجديد، والمثير فيه هو لونه الغريب، حيث قام البرازيلي بصبغ شعره باللون الوردي.

في المرة الأخيرة التي شارك فيها نيمار مع باريس سان جيرمان كان يظهر بقصة مختلفة ولون شعره كان أشقر أبيض، ولكنه غيّر ذلك الأمر تمامًا، وانطلق باللون الوردي الغريب.

ومن الممكن أن تكون لقصة الشعر الجديدة صلة بخطة نيمار للاحتفال بعيد مولده، غدًا الإثنين الموافق الثاني من فبراير.

فخطط نيمار للاحتفال بعيد مولده في مناسبة خاصة، حيث يرتدي جميع الحاضرين اللون الأبيض، وربما يكون اللون الوردي في ذلك اليوم هو ما يميز نيمار.