 سوشيال ميديا الرياضة: بونوتشي في حلبة الملاكمة.. وتوبي ألدرفيريلد يودع إريكسن – إرم نيوز‬‎

سوشيال ميديا الرياضة: بونوتشي في حلبة الملاكمة.. وتوبي ألدرفيريلد يودع إريكسن

سوشيال ميديا الرياضة: بونوتشي في حلبة الملاكمة.. وتوبي ألدرفيريلد يودع إريكسن

المصدر: مصطفى عادل - إرم نيوز

يطلق نجوم الرياضة حول العالم من آن إلى آخر تصريحات عبر حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، تحمل أخبارهم أو رسائل يريدون توجيهها إلى جهات بعينها، وتعد صفحاتهم مصدرًا للعديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، يرصدون من خلالها ما يوثقه هؤلاء النجوم على صفحاتهم.

وتقدم ”إرم نيوز“ أبرز التصريحات التي يوثقها نجوم كرة القدم العربية والعالمية عبر حساباتهم الرسمية من خلال التقرير التالي:

بونوتشي في حلبة الملاكمة

نشر ليوناردو بونوتشي، لاعب يوفنتوس الإيطالي، صورًا له عبر موقع تبادل الصور ”إنستغرام“ داخل حلبة الملاكمة، وعلق اللاعب:“المعركة ضد البلطجة هي معركة يجب الفوز بها جميعًا“.

كوتينيو يستعرض جمال ابنته على البحر

نشر فيليب كوتينيو، لاعب بايرن موينخ الألماني صورة له عبر موقع تبادل الصور ”إنستغرام“ برفقة ابنته على البحر، وأعرب اللاعب عن حبه الشديد لها.

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تياغو سيلفا يفتتح أكاديمية باريس سان جيرمان

نشر تياغو سيلفا لاعب نادي باريس سان جيرمان الفرنسي صورًا له عبر موقع تبادل الصور ”إنستغرام“ من داخل أكاديمية نادي حديقة الأمراء، وعلق اللاعب قائلًا: ”يا شباب، يظهر لكم القليل عن افتتاح أكاديمية PSG لكرة القدم التي تم افتتاحها في تيريسينا، يا له من هيكل لطيف“.

فرناندينيو يشكر زملاءه والجمهور

حرص فرناندينيو، لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي، على توجيه الشكر لزملائه والجمهور عقب تجديد عقده، اليوم، مع ناديه، حيث نشر اللاعب صورًا عبر موقع التدوينات المصغر ”تويتر“ أثناء التوقيع على عقده الجديد.

وعلق اللاعب:“2021 الحمدلله على كل شيء، أنا ممتن جدًا لزملائي في الفريق وموظفي الغرف هنا في مدينة مانشستر، ودونهم لن تكون هذه الصفقة ممكنة، وذلك بفضل خالص الشكر لكل واحد منهم، لقد استمتعت بكل ثانية من وقتي في سيتي“.

أندريه غوميز يعود لتدريبات فريقه للمرة الأولى

نشر أندريه غوميز، لاعب إيفرتون الإنجليزي، صورة له عبر موقع التدوينات المصغر ”تويتر“ من تدريبات فريقه عقب تعافيه من الإصابة التي كانت قد ألمت به .

وعلق غوميز:“من الجيد أن أعود مع الفريق، إنها الدورة التدريبية الأولى مع الأولاد، ويجب الحصول على الأفضل كل يوم لتكون جاهزًا في أقرب وقت ممكن“.

فيتسل يعلن التحدي

نشر أكسيل فيتسل، لاعب بروسيا دورتموند الألماني، صورة له عبر موقع التدوينات المصغر ”تويتر“ بقميص ناديه، وعلق اللاعب قائلًا:“أنا قوي ومستعد، ولن أتوقف“.

دافيد فيا يحتفل بعيد ميلاد نجله

نشر النجم الإسباني دافيد فيا صورًا له عبر موقع التدوينات المصغر ”تويتر“ برفقة أبنائه أثناء الاحتفال بعيد ميلاد نجله السابع، وعلق اللاعب قائلًا: ”عيد ميلاد سعيد غوابيراس“.

غابريل خيسوس يسدد في الوريد

شارك غابريل خيسوس، لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي، في إعلان لإحدى شركات الملابس حيث نشر اللاعب فيديو له عبر موقع التدوينات المصغر ”تويتر“ وهو يسدد الكرة، وعلق خيسوس قائلًا:“التسديد في الوريد“.

توبي ألدرفيريلد يودع إريكسن

نشر توبي ألدرفيريلد لاعب نادي توتنهام الإنجليزي صورة له عبر موقع التدوينات المصغر ”تويتر“ برفقة زميله كريستيان إريكسن والذي انتقل، اليوم، إلى صفوف نادي إنتر ميلان الإيطالي.

وعلق توبي مودعًا زميله قائلًا:“لقد تبادلنا الكثير من الذكريات الخاصة معًا في توتنهام، وسأظل دائمًا أعتز بها، وحظًا سعيدًا للفصل المقبل صديقي كريستيان إريكسن“.

الحضري يهنئ بوفون بعيد ميلاده

حرص الحارس المصري الأسطوري عصام الحضري على تهنئة بوفون حارس مرمى نادي يوفنتوس الإيطالي، حيث نشر الحضري صورة له عبر موقع التدوينات المصغر ”تويتر“ برفقة الحارس الإيطالي، وعلق الحضري:“عيد ميلاد سعيد لصديقي أسطورة حراسة المرمى عالميًا بوفون، وكنت محظوظًا للعب أمامه“.

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