سوشيال ميديا الرياضة: بونوتشي في حلبة الملاكمة.. وتوبي ألدرفيريلد يودع إريكسن

بونوتشي في حلبة الملاكمة

نشر ليوناردو بونوتشي، لاعب يوفنتوس الإيطالي، صورًا له عبر موقع تبادل الصور ”إنستغرام“ داخل حلبة الملاكمة، وعلق اللاعب:“المعركة ضد البلطجة هي معركة يجب الفوز بها جميعًا“.

كوتينيو يستعرض جمال ابنته على البحر

نشر فيليب كوتينيو، لاعب بايرن موينخ الألماني صورة له عبر موقع تبادل الصور ”إنستغرام“ برفقة ابنته على البحر، وأعرب اللاعب عن حبه الشديد لها.

تياغو سيلفا يفتتح أكاديمية باريس سان جيرمان

نشر تياغو سيلفا لاعب نادي باريس سان جيرمان الفرنسي صورًا له عبر موقع تبادل الصور ”إنستغرام“ من داخل أكاديمية نادي حديقة الأمراء، وعلق اللاعب قائلًا: ”يا شباب، يظهر لكم القليل عن افتتاح أكاديمية PSG لكرة القدم التي تم افتتاحها في تيريسينا، يا له من هيكل لطيف“.

فرناندينيو يشكر زملاءه والجمهور

حرص فرناندينيو، لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي، على توجيه الشكر لزملائه والجمهور عقب تجديد عقده، اليوم، مع ناديه، حيث نشر اللاعب صورًا عبر موقع التدوينات المصغر ”تويتر“ أثناء التوقيع على عقده الجديد.

وعلق اللاعب:“2021 الحمدلله على كل شيء، أنا ممتن جدًا لزملائي في الفريق وموظفي الغرف هنا في مدينة مانشستر، ودونهم لن تكون هذه الصفقة ممكنة، وذلك بفضل خالص الشكر لكل واحد منهم، لقد استمتعت بكل ثانية من وقتي في سيتي“.

2021 ???????? Thanks God for everything. I am very grateful to my teammates and the backroom staff here at @ManCity. Without them, this deal would not be possible, so sincere thanks to every single one of them. I have enjoyed every second of my time at City. pic.twitter.com/cJ0i96pdLS — Fernandinho (@fernandinho) January 28, 2020

أندريه غوميز يعود لتدريبات فريقه للمرة الأولى

نشر أندريه غوميز، لاعب إيفرتون الإنجليزي، صورة له عبر موقع التدوينات المصغر ”تويتر“ من تدريبات فريقه عقب تعافيه من الإصابة التي كانت قد ألمت به .

وعلق غوميز:“من الجيد أن أعود مع الفريق، إنها الدورة التدريبية الأولى مع الأولاد، ويجب الحصول على الأفضل كل يوم لتكون جاهزًا في أقرب وقت ممكن“.

Feels good to be back with the team! First training session with the boys. Getting better everyday to be ready as soon as possible ???????? @Everton pic.twitter.com/ARkRhNRtAF — André Gomes (@aftgomes) January 28, 2020

فيتسل يعلن التحدي

نشر أكسيل فيتسل، لاعب بروسيا دورتموند الألماني، صورة له عبر موقع التدوينات المصغر ”تويتر“ بقميص ناديه، وعلق اللاعب قائلًا:“أنا قوي ومستعد، ولن أتوقف“.

Be Ready – Be Strong – Never Stop ⚡️#AW28 pic.twitter.com/WI1GXQz4ZE — Axel Witsel (@axelwitsel28) January 28, 2020

دافيد فيا يحتفل بعيد ميلاد نجله

نشر النجم الإسباني دافيد فيا صورًا له عبر موقع التدوينات المصغر ”تويتر“ برفقة أبنائه أثناء الاحتفال بعيد ميلاد نجله السابع، وعلق اللاعب قائلًا: ”عيد ميلاد سعيد غوابيراس“.

غابريل خيسوس يسدد في الوريد

شارك غابريل خيسوس، لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي، في إعلان لإحدى شركات الملابس حيث نشر اللاعب فيديو له عبر موقع التدوينات المصغر ”تويتر“ وهو يسدد الكرة، وعلق خيسوس قائلًا:“التسديد في الوريد“.

توبي ألدرفيريلد يودع إريكسن

نشر توبي ألدرفيريلد لاعب نادي توتنهام الإنجليزي صورة له عبر موقع التدوينات المصغر ”تويتر“ برفقة زميله كريستيان إريكسن والذي انتقل، اليوم، إلى صفوف نادي إنتر ميلان الإيطالي.

وعلق توبي مودعًا زميله قائلًا:“لقد تبادلنا الكثير من الذكريات الخاصة معًا في توتنهام، وسأظل دائمًا أعتز بها، وحظًا سعيدًا للفصل المقبل صديقي كريستيان إريكسن“.

We have shared so many special memories together at Spurs that I will always cherish. Good luck for the next chapter my friend ????????@ChrisEriksen8 pic.twitter.com/HTF42NFgeS — Alderweireld Toby (@AlderweireldTob) January 28, 2020

الحضري يهنئ بوفون بعيد ميلاده

حرص الحارس المصري الأسطوري عصام الحضري على تهنئة بوفون حارس مرمى نادي يوفنتوس الإيطالي، حيث نشر الحضري صورة له عبر موقع التدوينات المصغر ”تويتر“ برفقة الحارس الإيطالي، وعلق الحضري:“عيد ميلاد سعيد لصديقي أسطورة حراسة المرمى عالميًا بوفون، وكنت محظوظًا للعب أمامه“.