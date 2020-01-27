سوشيال ميديا الرياضة.. محمد صلاح ينعى كوبي براينت.. وكاسياس يتحدى الأمطار

يطلق نجوم الرياضة حول العالم من آن إلى آخر تصريحات عبر حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، تحمل أخبارهم أو رسائل يريدون توجيهها إلى جهات بعينها، وتعد صفحاتهم مصدرا للعديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، يرصدون من خلالها ما يوثقه هؤلاء النجوم على صفحاتهم.

وتقدم شبكة ”إرم نيوز“ أبرز التصريحات التي يوثقها نجوم كرة القدم العربية والعالمية عبر حساباتهم الرسمية من خلال التقرير التالي:

محمد صلاح ينعى كوبي براينت

نعى محمد صلاح لاعب نادي ليفربول الإنجليزي، نجم السلة الأمريكي الراحل كوبي براينت، الذي وافته المنية أمس بعدما سقطت به الطائرة، حيث نشر اللاعب المصري صورة عبر موقع ”إنستغرام“ لبراينت برفقة ابنته وعلق صلاح ”أتقدم بأحر التعازي لعائلات وأصدقاء كوبي ولمن ماتوا في الحادث المروع“.

هاكان تشالهان يدعم ضحايا زلزال تركيا

نشر هاكان تشالهان أوغلو لاعب نادي إيه سي ميلان الإيطالي صورة عبر موقع ”إنستغرام“ لضحايا الزلزال التركي، وعلق اللاعب ”يوم الوحدة، لقد حان الوقت لدعم جراحنا معا، لإعطاء الأمل لمواطنينا لمنحهم منزلا جديدا، ووطنا جديدا، معا سنتغلب على هذه الأيام الصعبة“.

أرثر ميلو يحكي رحلته مع البرازيل عبر تلك القناة

نشر البرازيلي أرثر ميلو لاعب نادي برشلونة الإسباني مقطع فيديو عبر موقع ”إنستغرام“ لحوار أجراه مع أحد القنوات البرازيلية.

علق اللاعب: ”العنوان الأول للبرازيل سيكون إلى الأبد في تاريخي، هذا الشهر يمكنك متابعة كل تفاصيل هذه الرحلة في كل شيء أو لا شيء، قناة برازيلية“.

كاسياس يتحدى الأمطار

نشر إيكر كاسياس حارس مرمى نادي بورتو البرتغالي صورة له عبر موقع ”إنستغرام“ وسط الأمطار، وعلق الحارس: الحياة تستمر، لحظة الاثنين، أمطار“.

ديوغو دالوت: أول الأهداف لا يمكن أن تنساها

نشر ديوغو دالوت لاعب نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي فيديو عبر موقع ”تويتر“ للهدف الذي سجله أمس في شباك نادي ترانمير روفرز في كأس الاتحاد الإنجليزي، وعلق اللاعب ”أنت لا تنسى أبدا أول واحد“.

You never forget the first one ⚽???????? #EmiratesFACup ???? pic.twitter.com/20C42C8qaq — Diogo Dalot (@DalotDiogo) January 27, 2020

جيسي لينغارد يهدي قميصه لأحد المشجعين

نشر جيسي لينغارد لاعب مانشستر يونايتد الإنجليزي صورة عبر موقع ”تويتر“ لأحد الأطفال، الذي حصل على قميص لينغارد، وعلق اللاعب ”شكرا لدعمكم المستمر يا زيان، أنتم كل شيء لنا“.

Thank you for your continued support Zayaan, means everything to us https://t.co/qKI4E1nuvt — Jesse Lingard (@JesseLingard) January 27, 2020

فابريغاس يضع وصفة التألق

نشر سيسك فابريغاس لاعب نادي موناكو الفرنسي صورة له عبر موقع ”تويتر“ من تدريبات فريقه، وعلق اللاعب ”التدريب دائما مع التفاني والتواضع والتضحية“.

Entrenando siempre con dedicación, humildad y sacrificio. Let’s go. ???????? pic.twitter.com/vuYAFQIPrl — Cesc Fàbregas Soler (@cesc4official) January 27, 2020

ميدو يروج للسياحة المصرية

نشر أحمد حسام ميدو مدرب الزمالك السابق صورة له عبر موقع ”تويتر“ على شواطئ البحر الأحمر في مصر، وعلق اللاعب ”صباح الخير من البحر الأحمر هذه هي مصر“.