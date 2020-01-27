إنجلترا.. لاعب ينال 3 بطاقات في 12 ثانية (فيديو صورة)

تلقى لاعب في دوري الهواة الإنجليزي لكرة القدم ”3 بطاقات“ في غضون 12 ثانية بعد أن ارتكب مخالفتين متتاليتين في الواقعة نفسها، حدثت الواقعة أمس الأحد حين ارتكب أليكس لو لاعب جارفورث تاون مخالفة خشنة ضد أحد لاعبي بريدلنغتون تاون لمنع هجمة مرتدة ضد فريقه.

وقرر الحكم إتاحة الفرصة لصالح لاعبي بريدلنغتون تاون، لكن لو تدخل بعنف مجددا وهذه المرة في منتصف ملعب فريقه.

وبعد أن أطلق الحكم صفارته واحتسب ركلة حرة، أشهر البطاقة الصفراء مرتين متتاليتين في وجه لو، ثم أعقب ذلك بتوجيه بطاقة حمراء.

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ولم يعترض لو على القرار، وغادر الملعب على الفور.

ونشر النادي مقطع فيديو للواقعة على ”تويتر“، وكتب يقول: ”أمر لا يحدث كل يوم في الملاعب…الحكم أشهر 3 بطاقات متتالية في وجه اليكس لو لاعب جارفورث“.

وحظي المشهد بمتابعة آلاف المشاهدين بعد أن انتهت المباراة بالتعادل 1/1، بينما أثنى بوبي مادلي الحكم السابق في الدوري الإنجليزي الممتاز على الطريقة التي تعامل بها الحكم مع الموقف وقال: ”إنه حكم ممتاز، هناك دائما مخاطرة في قرار إتاحة الفرصة بعدم منح اللاعب صاحب المخالفة بطاقة صفراء، خاصة إذا ارتكب الخطأ في منطقة مثل هذه، لكن الحكم تعامل مع الموقف بمنتهى الاقتدار“.