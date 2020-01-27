تعطل طائرة نادي ”شهر خودرو“ الإيراني في الكويت

قالت وسائل إعلام رياضية إيرانية، الإثنين، إن طائرة بعثة نادي ”شهر خودرو“ الإيراني الذي كان يريد مغادرة الأراضي الكويتية إلى قطر، تعرضت لعطل.

وذكرت وكالة أنباء الرياضة الإيرانية ”ورزش سه“، أن ”طائرة بعثة نادي شهر خودرو، تعطلت بعدما صعد أعضاء البعثة على متنها، وكانت تريد التوجه من الأراضي الكويتية إلى قطر؛ لمواجهة نادي السيلية القطري ضمن تمهيدي دوري أبطال آسيا 2020″.

وأضافت الوكالة، أنه ”بسبب عطل فني في الطائرة الخاصة ببعثة نادي شهر خودرو الإيراني، جرى نقل المحرك الأيسر للطائرة ليتم إصلاحه“.

وفي سياق متصل، أشارت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية ”إيسنا“، الإثنين، إلى وجود اثنين من لاعبي نادي شهر خودرو في مطار دبي؛ بسبب وجود مشكلة في تأشيرتهم للدخول إلى قطر، مضيفة أن ”مسؤولي النادي يحاولون حل المشكلة بعد الظهر مع الجانب القطري“.

ومن المقرر أن يواجه نادي شهر خودرو الإيراني، يوم غد الثلاثاء، نادي السيلية القطري ضمن بطولة دوري أبطال آسيا، في ملعب نادي الأهلي بالعاصمة الدوحة.

وتمكن نادي شهر خودرو من التقدم على الرفاعي البحريني بهدفين لهدف في مباراة جمعتهما في ملعب الشارقة بدولة الإمارات العربية المتحدة.

وفي 23 من يناير الماضي، أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، أن فريقي الاستقلال وشهر خودرو الإيرانيين، وافقا على خوض مباراتيهما في الدور التمهيدي لدوري الأبطال في ملاعب محايدة.