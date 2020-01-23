الاتحاد الآسيوي: الأندية الإيرانية وافقت على اللعب في ملاعب محايدة

أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، اليوم الخميس، أن فريقي الاستقلال وشهر خودرو الإيرانيين وافقا على خوض مباراتيهما في الدور التمهيدي لدوري أبطال آسيا في ملاعب محايدة، ليفند تقارير انسحاب الناديين.

وكان من المقرر أن يلعب شهر خودرو ضد الرفاع البحريني، والاستقلال ضد الكويت الكويتي يوم الثلاثاء، لكن تم تأجيل المباراتين بعدما أصدرت حكومات عديدة تحذيرات من السفر لإيران.

وقال الاتحاد الآسيوي، الأربعاء إنه سيتم إقامة المباراتين في الإمارات في 25 يناير كانون الثاني الجاري.

وذكرت تقارير محلية أن الأندية الإيرانية الأربعة، ومنها بيروزي وسيباهان، قالت إنها سترفض اللعب إذا لم يكن بوسعها استضافة مباريات على أرضها.

لكن الاتحاد الآسيوي أعلن اليوم الخميس، موافقة شهر خودرو والاستقلال على لعب مباراتيهما في الإمارات بعد التواصل مع ممثلي الناديين في كوالالمبور.

وأضاف الاتحاد الآسيوي أن مباريات الأندية الإيرانية على أرضها في أول 3 جولات من دور المجموعات بدوري الأبطال ستقام خارج الأرض ”لإتاحة الوقت من أجل إعادة تقييم المخاوف الأمنية في البلاد“.

ويأتي القرار بعدما أسقطت القوات الإيرانية طائرة تابعة للخطوط الدولية الأوكرانية بطريق الخطأ في الثامن من يناير كانون الثاني، مما أسفر عن مقتل 176 شخصا كانوا على متنها وسط حالة من التأهب في البلاد بعد ضربة إيرانية استهدفت قوات أمريكية ردا على هجوم أمريكي أسفر عن مقتل القائد الإيراني الكبير قاسم سليماني.