وفاة أسطورة كرة السلة كوبي براينت في تحطم مروحية (فيديو)

توفي أسطورة الدوري الأمريكي لكرة السلة للمحترفين (NBA) كوبي براينت في حادث تحطم طائرة هليكوبتر اليوم الأحد.

ونقلت صحيفة ”صن“ البريطانية عن موقع TMZ الأمريكي، أن أسطورة لوس إنجليس ليكرز البالغ عمره 41، كان يسافر بصحبة ثلاثة آخرين على متن طائرة خاصة، عندما سقط في كالاباساس بالقرب من لوس إنجليس في كاليفورنيا بالولايات المتحدة.

ويبدو أن كل من كان على متن الطائرة قد لقى حتفه ويجري التحقيق في الحادث الذي وقع ظهر اليوم بتوقيت لوس إنجليس.

ووفقا للتقارير تحولت الطائرة إلى كرة من النيران بعد اصطدامها بالأرض، وقد نجت فانيسا زوجة براينت وبناتهما الثلاث اللاتي يُعتقد أنهن لم يكن على متن الطائرة.