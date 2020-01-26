بطريقة مثيرة.. نانت يحيي الذكرى الأولى لرحيل إيميليانو سالا أمام بوردو (فيديو)

احتفل نانت الفرنسي بالذكرى الأولى لرحيل مهاجمه الأرجنتيني إيميليانو سالا بطريقة مؤثرة عبر ”تيفو“ كبيرة ملأ كافة المدرجات وعليه صورة اللاعب الذي سقط في القنال الإنجليزي خلال رحلة كانت تقله من نانت إلى كارديف سيتي.

ووضع النادي صورة كبيرة لسالا وسط الملعب بينما طغى ”التيفو“ الذي يحمل صورة اللاعب ورقمه المفضل 9 كافة أرجاء الملعب وسط هتافات وتصفيق الجماهير للمهاجم الأرجنتيني الراجل.

وتخلى نانت عن زيه التقليدي باللونين الأخضر والأصفر ليرتدي لاعبوه قمصان منتخب الأرجنتين الشهيرة ذات اللونين الأزرق والأبيض الفاتحة تكريمًا للاعبه الراحل سالا في ذكراه الأولى عندما يستضيف بوردو في الدوري الفرنسي، اليوم الأحد.

Un tifo en la mémoire des nôtres. Pour toujours dans les coeurs des Nantais. ???? Merci au peuple jaune et vert pour ce sublime hommage. pic.twitter.com/YHLzzIHKcS — FC Nantes (@FCNantes) January 26, 2020

واتخذ نانت هذا القرار مع مرور عام على تحطم الطائرة التي كانت تقل سالا من فرنسا إلى كارديف سيتي للانضمام للفريق الذي كان ينافس حينها في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال نانت إن القمصان التي يرتديها اللاعبون لمرة واحدة فقط سيتم طرحها للبيع مع تخصيص عائداتها بالكامل لصالح أندية أرجنتينية لعب لها سالا من قبل.

وقال النادي في بيان:“لأنه كان يحلم بارتداء قميص منتخب الأرجنتين سيتخلى لاعبو نانت لمباراة واحدة فقط في الدوري عن الزي التقليدي للفريق باللونين الأصفر والأخضر وسيرتدون قمصانًا باللونين الأبيض والأزرق“.

وتوفي سالا في 21 من يناير/ كانون الثاني 2019 حين تحطمت طائرته في القنال الانجليزي. وتم انتشال جثته بعدها بأسبوعين.