في ذكراه الأولى.. نانت سيرتدي قميص الأرجنتين تكريما للاعبه الراحل إيميليانو سالا

سيتخلى نانت عن زيه التقليدي باللونين الأخضر والأصفر ليرتدي لاعبوه قمصان منتخب الأرجنتين الشهيرة ذات اللونين الأزرق والأبيض تكريما للاعبه الراحل إيميليانو سالا في ذكراه الأولى عندما يستضيف بوردو في دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم يوم الأحد المقبل.

واتخذ نانت هذا القرار اليوم الثلاثاء، مع مرور عام على تحطم الطائرة التي كانت تقل سالا من فرنسا إلى كارديف سيتي للانضمام للفريق الذي كان ينافس حينها في الدوري الإنجليزي الممتاز.

As if it were yesterday, but already a year. Emiliano Sala remains in our hearts for eternity ❤???????? pic.twitter.com/s898A8zX1r — Ligue1 English (@Ligue1_ENG) January 21, 2020

وقال نانت، إن القمصان التي سيرتديها اللاعبون لمرة واحدة فقط، سيتم طرحها للبيع مع تخصيص عائداتها بالكامل لصالح أندية تدريبية للاعب الراحل.

وقال النادي في بيان: ”لأنه كان يحلم بارتداء قميص منتخب الأرجنتين، سيتخلى لاعبو نانت لمباراة واحدة فقط في الدوري عن الزي التقليدي للفريق باللونين الأصفر والأخضر وسيرتدون قمصانا باللونين الأبيض والأزرق“.

وتوفي سالا في 21 من يناير كانون الثاني 2019 حين تحطمت طائرته في القنال الإنجليزي. وتم انتشال جثته بعدها بأسبوعين.

ولم يتوصل نانت وكارديف سيتي حتى الآن إلى تسوية بشأن نزاعهما بشأن دفع قيمة صفقة انتقال سالا.