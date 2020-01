في ذكراه الأولى.. نانت سيرتدي قميص الأرجنتين تكريما للاعبه الراحل إيميليانو سالا

سيتخلى نانت عن زيه التقليدي باللونين الأخضر والأصفر ليرتدي لاعبوه قمصان منتخب الأرجنتين الشهيرة ذات اللونين الأزرق والأبيض تكريما للاعبه الراحل إيميليانو سالا في ذكراه الأولى عندما يستضيف بوردو في دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم يوم الأحد المقبل.

واتخذ نانت هذا القرار اليوم الثلاثاء، مع مرور عام على تحطم الطائرة التي كانت تقل سالا من فرنسا إلى كارديف سيتي للانضمام للفريق الذي كان ينافس حينها في الدوري الإنجليزي الممتاز.

As if it were yesterday, but already a year.

Emiliano Sala remains in our hearts for eternity ❤???????? pic.twitter.com/s898A8zX1r

— Ligue1 English (@Ligue1_ENG) January 21, 2020