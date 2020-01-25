بايرن ميونخ يسحق شالكه ويقترب من صدارة ترتيب الدوري الألماني

أرسل بايرن ميونخ تحذيرا لباقي أندية دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم بفوزه 5-صفر على شالكه خامس الترتيب ليقلص الفارق مع رازن بال شبورت لايبزيغ المتصدر إلى نقطة واحدة اليوم السبت.

وارتفع رصيد بايرن ميونخ إلى النقطة 39 في المركز الثاني، بينما تجمد رصيد شالكة عند النقطة 33 في المركز الخامس بالبوندسليغا.

ووضع روبرت ليفاندوفسكي فريقه على طريق الانتصار بتسجيل هدفه الـ21 في الدوري هذا الموسم، بعد ست دقائق من البداية وبعد إلغاء هدفين بسبب التسلل، وأضاف توماس مولر الهدف الثاني قبل نهاية الشوط الأول.

وسجل ليون جوريتسكا الهدف الثالث في الدقيقة 50 قبل أن يضيف تياغو وسيرج غنابري هدفين ليحقق بايرن خامس فوز على التوالي.

وخسر لايبزيغ 2-صفر أمام آينتراخت فرانكفورت اليوم ويتصدر الدوري برصيد 40 نقطة من 19 مباراة، ويملك بايرن 39 نقطة ثم بروسيا مونشنغلادباخ 38 نقطة وبروسيا دورتموند 36 نقطة.

ولدى شالكه 33 نقطة، وابتعد بعض الشيء عن فرق المربع الذهبي.