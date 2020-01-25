رسميا.. لايبزيغ الألماني يخطف أولمو من برشلونة

انتقل الدولي الإسباني داني أولمو رسميا من دينامو زغرب الكرواتي إلى لايبزيغ الألماني، ليضيع صفقة مهمة على برشلونة الذي كان يرغب في ضم لاعبه السابق البالغ عمره 21 عامًا.

وسافر أولمو إلى لايبزيغ يوم الجمعة لاجتياز الفحص الطبي، ووقع بعد ذلك مع النادي الألماني حتى يونيو/حزيران 2024 وقد أعلن النادي ذلك رسميا.

وذكرت صحيفة ”موندو ديبورتيفو“ الألمانية أن لايبزيغ لم يكشف عن المقابل المالي للصفقة، لكن الصفقة تتجاوز أكثر من 25 مليون يورو مع متغيرات إضافية قد تصل إلى 35 مليونا أخرى، لتبلغ الصفقة نحو 60 مليون يورو في حال تلبيه شروط الأجر المتغير المتوقفة على الأداء والأهداف وعدد المباريات.

وانتقل أولمو إلى دينامو زغرب في صيف عام 2015 وبات أحد أفضل اللاعبين الشبان في أوروبا وكان قريبا من ميلان الإيطالي، لكن تغير مساره يوم الثلاثاء الماضي بانتقاله إلى لايبزيغ.