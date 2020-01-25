كل ما تريد معرفته عن مباراة فالنسيا ضد برشلونة في الدوري الإسباني

تتجه الأنظار مساء اليوم السبت إلى ملعب ميستايا لمتابعة المباراة المرتقبة التي تجمع بين برشلونة ومضيفه فالنسيا في الجولة الـ21 للدوري الإسباني.

ويدخل برشلونة الاختبار الصعب في ضيافة فالنسيا خاصة في ظل صراع شرس على صدارة ترتيب الليغا بين البارسا وريال مدريد.

وتستعرض شبكة ”إرم نيوز“ في التقرير التالي أبرز ملامح مواجهة فالنسيا وبرشلونة اليوم في الدوري الإسباني:

الموعد والقنوات الناقلة

تقام المباراة على ملعب ميستايا الساعة 18:00 بتوقيت السعودية.

وتنقل المباراة عبر قناة بي إن سبورتس 3 بصوت المعلق حفيظ دراجي.

ترتيب الفريقين

يتصدر برشلونة ترتيب الدوري الإسباني برصيد 43 نقطة بفارق الأهداف عن ريال مدريد، وحقق البارسا 13 انتصارا من 20 مباراة وتعادل 4 مرات وتلقى 3 خسائر.. وسجل برشلونة 50 هدفا واستقبل 23 هدفا.

ويحتل فالنسيا المركز السابع برصيد 31 نقطة، وحقق الفريق 8 انتصارات وتلقى 5 هزائم وتعادل 7 مرات.. وسجل الفريق 30 هدفا واستقبل 29 هدفا.

ويبقى هداف برشلونة الأرجنتيني ليونيل ميسي برصيد 14 هدفا ويعد ماكسيمليانو غوميز هداف فالنسيا برصيد 7 أهداف.

وفاز برشلونة على فالنسيا في الجولة الرابعة للدوري هذا الموسم بنتيجة 5/2 يوم 14 سبتمبر الماضي.

ولم يعرف فالنسيا طعم الفوز على برشلونة في ملعبه ميستايا في آخر 15 مباراة منذ تغلبه يوم 20 مارس 2008 في كأس الملك بنتيجة 3/2.

سيتين.. والمهمة الصعبة

يخوض برشلونة اختبارا صعبا مع مدربه كيكي سيتين المدير الفني الجديد الذي تولى المهمة خلفا لإرنستو فالفيردي.

وتوقع المدرب كيكي سيتين مباراة صعبة بالنسبة لبرشلونة مؤكدا أن فالنسيا فريق عنيد وخاصة على أرضه، وتطلع لاستكمال البداية المثالية بعد عبور عقبة غرناطة بالدوري.

ويغيب عن برشلونة الرباعي المصاب لويس سواريز وعثمان ديمبلي والحارس مورارا نيتو والصاعد ريكي بويغ بجانب الثنائي الغائب لأسباب فنية كارليس بيريز وموسى واغي.

ويعتمد برشلونة على تشكيلته التي تضم الحارس مارك آندري تير شتيغن، وأمامه رباعي الدفاع جيرارد بيكيه وصامويل أومتيتي وسيرجي روبيرتو وجوردي ألبا، بينما يقود خط الوسط سيرجي بوسكيتش وبجواره الثنائي آرثر وفرينكي دي يونغ، وأمامهما أرتور فيدال كصانع لعب، مع حرية هجومية للنجم ليونيل ميسي وفي المهاجم أنطوان غريزمان.

أسلحة فالنسيا

يبحث فالنسيا عن تحقيق نتيجة إيجابية أمام برشلونة وهو ما أكده المدرب ألبرتو سيلاديس المدير الفني للخفافيش موضحا أنه يبحث عن تقديم عرض وسيسعى لاستغلال نقاط القوة والضعف.

ويغيب عن فالنسيا كريستيانو بيتشيني وجونسالو غويديس للإصابة وباريخو للإيقاف، ويعتمد سيلاديس على تشكيلته التي تضم الحارس خاومي سانشيز وأمامه رباعي الدفاع غابرييل باوليستا وايزيكيل غاراي ودانييل واس وخوسيه غايا.

ويقود خط الوسط فرانسيس كوكولين وبجواره جيوفري كوندوغبيا وفران توريس وكارلوس سولير، مع ثنائي الهجوم رودريغو مورينو وماكسي غوميز.

وقال هيثم فاروق مدافع فينورد الهولندي الأسبق لشبكة ”إرم نيوز“ إن سيتين في مباراة برشلونة الأولى مع غرناطة أظهر بعض الملامح التكتيكية على رأسها الاستحواذ وأعاد للأذهان بعض اللمحات الجمالية في خط الوسط.

وأوضح أن دور فيدال المحوري كصانع لعب يعطي برشلونة الاستحواذ خاصة مع وجود بوسكيتش والاختراق من العمق مؤكدا أن ميسي يملك أيضا حرية تكتيكية في خط الهجوم تساعد برشلونة على التنوع.

وأضاف ”التحدي الصعب أمام برشلونة سيكون الحفاظ على دفاعه صلبا في مواجهة هجمات فالنسيا خاصة مع وجود مورينو وماكسي غوميز وكلاهما يملك القدرات البدنية والاختراقات السريعة“.