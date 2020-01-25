جيمناسيا لابلاتا يصنع عرشا لمدربه دييغو مارادونا (صورة)

يحصل دييغو مارادونا على معاملة الملوك في فريقه جيمناسيا لابلاتا بعدما صنع النادي عرشا لمدربه البالغ من العمر 59 عاما للجلوس عليه في مباريات الفريق المنافس في الدوري الأرجنتيني لكرة القدم على أرضه.

وسيعرض النادي الكرسي المزين بألوان الفريق في مزاد علني بعد كل مباراة.

وتولى مارادونا، الفائز بكأس العالم مع الأرجنتين في 1986 والذي يعتبره الكثيرون بأنه أحد أفضل اللاعبين في التاريخ، تدريب جيمناسيا لابلاتا في سبتمبر أيلول في محاولة للنجاة من الهبوط إلى الدرجة الثانية.

وقال جيمناسيا لابلاتا إن مارادونا سيوقع نسخا مماثلة للعرش ليتم بيعها في متجر النادي. ووقّع الكرسي الأول أمس الجمعة قبل مواجهة فيليز سارسفيلد في الدوري.

وتعادل جيمناسيا لابلاتا سلبيا مع فيليز سارسفيلد في الجولة 17 من الدوري الأرجنتيني، ليرفع الفريق رصيده إلى 15 نقطة في المركز العشرين (مؤقتا)، بين 24 فريقا.