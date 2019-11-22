بعد يومين من استقالته.. مارادونا يعود لجيمناسيا لابلاتا الأرجنتيني

قرر دييغو مارادونا الاستمرار في عمله كمدرب لفريق جيمناسيا لابلاتا، في تحوّل مفاجئ بعد يومين من تقديم استقالته للفريق المتعثر في الدوري الأرجنتيني لكرة القدم.

وقال كريستيان براجارنيك مدير أعمال مارادونا لمحطة إذاعية أرجنتينية: ”مارادونا سيستمر مع جيمناسيا“.

وأبلغ محاميه ماتياس مورلا، مؤتمرًا صحفيًا أن اللاعب السابق الفائز بكأس العالم قرر تغيير رأيه بعد موافقة المرشحين لرئاسة النادي على تنحية خلافاتهم جانبًا قبل الانتخابات التي تقام غدًا السبت.

وتولى مارادونا المسؤولية، في سبتمبر أيلول على شرط استمرار غابرييل بليغرينو في موقعه كرئيس للنادي، وأدى قرار بليغرينو المفاجئ بعدم الترشح في الانتخابات إلى استقالة مارادونا المفاجئة.

وتم تكليف مارادونا، الفائز بكأس العالم 1986 والذي يُنظر إليه باعتباره من أعظم اللاعبين على مر العصور، بإنقاذ النادي القادم من لابلاتا من الهبوط.

وخسر مارادونا أول 3 مباريات في منصبه ورغم فوزه بـ3 من مبارياته الخمس بعد ذلك، فإن الفريق ما زال في منطقة الهبوط.