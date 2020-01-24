سوشيال ميديا الرياضة.. فرناندو توريس يتحدى بطل الملاكمة وبيكهام يحاول صنع الزلابية

يطلق نجوم الرياضة حول العالم من آن إلى آخر تصريحات عبر حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، تحمل أخبارهم أو رسائل يريدون توجيهها إلى جهات بعينها، وتعد صفحاتهم مصدرًا للعديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، يرصدون من خلالها ما يوثقه هؤلاء النجوم على صفحاتهم.

وتستعرض شبكة ”إرم نيوز“ أبرز التصريحات التي يوثقها نجوم كرة القدم العربية والعالمية عبر حساباتهم الرسمية من خلال التقرير التالي:

محمد صلاح في متحف الشمع

نشر محمد صلاح لاعب نادي ليفربول الإنجليزي فيديو له عبر موقع ”إنستغرام“ من داخل متحف الشمع في لندن أثناء تصميم تمثال خاص به تخليدًا لما قدمه.

بيكهام يحاول صنع الزلابية

نشر ديفيد بيكهام نجم الكرة الإنجليزية السابق فيديو له عبر موقع ”إنستغرام“ وهو يحاول صنع الزلابية، وعلق اللاعب:“أتمنى لكم جميعًا سنة جديدة سعيدة، ويجب أن أقول إنني فخور جدًا بمحاولتي الأولى لصنع الزلابية“.

كاسياس يحمل الأثقال

نشر الإسباني إيكر كاسياس حارس مرمى نادي بورتو البرتغالي صورة له عبر موقع ”إنستغرام“ في الجيم، وعلق كاسياس:“أعتقد أن الجهد سيقودك إلى الحصول على بعض المكافآت“.

رونالدو يشارك في تحدي العارضة

نشر كريستيانو رونالدو لاعب نادي يوفنتوس الإيطالي صورة له عبر موقع ”إنستغرام“ أثناء تقديمه إعلان لأحد منتجات العناية بالشعر التي أطلقت حملة تحدي العارضة، وعلق اللاعب:“قضيت وقتًا رائعًا مع بيركان في تحدي العارضة الذي روج له clearturkiye، شاهده الآن“.

بنزيما مع ابنه الصغير

نشر كريم بنزيما لاعب نادي ريال مدريد الإسباني صورة له عبر موقع ”إنستغرام“ برفقة نجله، وعلق:“ابني الصغير“.

ترينت أرنولد يختار كلبه لقضاء فترة الراحة

نشر ترينت ألكسندر أرنولد لاعب نادي ليفربول الإنجليزي صورة له عبر موقع ”تويتر“ برفقة كلبه الخاص، وعلق اللاعب

الراحة والاستجمام“.

فيدال يحذر غريزمان خلال تدريبات برشلونة

نشر أوتورو فيدال لاعب نادي برشلونة الإسباني فيديو له عبر موقع ”إنستغرام“من تدريبات ناديه حيث داعب فيدال زميله غريزمان مهاجم الفريق بعدما مرر الكرة من بين قدميه، وعلق:“ليس أنا“.

فرناردو توريس يتحدى بطل الملاكمة

نشر النجم الاسباني فرناردو توريس صورة له عبر موقع ”تويتر“ برفقة مواطنه الملاكم جوناثان ألونسو، وعلق توريس:“إنه لمن دواعي سروري أن أكون مع الأفضل“.

???? @9Fitness , donde entrenan los campeones. Hoy visita de lujo de @MaravillaAlonso . Un placer enorme estar rodeado de los mejores ????#ElLimiteEstaDondeTuDecides pic.twitter.com/PDibQ9hV1y — Fernando Torres (@Torres) January 24, 2020

كيلي ووكر يداعب ميندي

داعب كيلي ووكر زميله بنجامين ميندي حيث نشر ووكر صورة عبر موقع ”تويتر“ لزميله وهو يغطي رأسه وأخرى لسيدة، وعلق كيلي ووكر: ”تعتقد أنك سيئ الفهم“.

غوميز يتقمص دور الشيخ

نشر بافيتيمبي غوميز لاعب نادي الهلال السعودي صورة له عبر موقع“تويتر“ بالملابس العربية، وعلق اللاعب:“جمعة مباركة، الشيخ غوميز“.