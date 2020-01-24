تقرير: برشلونة ويوفنتوس على أعتاب إبرام صفقة تبادلية

ذكرت تقارير صحفية إيطالية، اليوم الجمعة، أن برشلونة الإسباني ويوفنتوس الإيطالي توصلا إلى اتفاق بشأن إبرام صفقة تبادلية.

وبحسب شبكة ”سكاي سبورت“، فإن الناديين اتفقا على صفقة تبادلية تشمل ماتيوس بيريرا وأليخاندرو ماركيز.

وأضافت الشبكة أن بيريرا لاعب يوفنتوس يخضع لفحص طبي في برشلونة، وفي الوقت ذاته وصل ماركيز إلى تورينو للخضوع للفحص الطبي مع يوفنتوس.

وانتقل بيريرا إلى يوفنتوس في سوق الانتقالات الشتوي 2017، وشارك مع الفريق الأول في 3 مباريات فقط، في حين شارك ماركيز في 22 مباراة مع برشلونة الموسم الحالي، وسجل مرة واحدة.

وتحدثت تقارير سابقة عن صفقة تبادلية بين برشلونة ويوفنتوس، تشمل انتقال فيديريكو بيرنارديسكي إلى النادي الكتالوني، في حين ينتقل إيفان راكيتيتش إلى البيانكونيري، لكن الصفقة لم تتم.

ويتصدر برشلونة جدول ترتيب الدوري الإسباني وفي رصيده 43 نقطة مع ريال مدريد، لكن النادي الكتالوني يتقدم بفارق هدفين، في حين يملك يوفنتوس 51 نقطة بفارق 4 نقاط عن إنتر ميلان.