رسميا.. بايرن ميونخ يضم أودريوزولا من ريال مدريد

أعلن نادي بايرن ميونخ الألماني رسميا ضم الظهير الأيمن الإسباني ألفارو أودريوزولا قادما من ريال مدريد على سبيل الإعارة لنهاية الموسم.

وعانى أودرويزولا من قلة المشاركات مع الريال منذ التحاقه قادما من ريال سوسيداد عام 2018، لكنه تم تهميشه بشكل أكبر تحت قيادة المدرب زين الدين زيدان منذ الخسارة أمام ريال مايوركا في الليغا.

بايرن ميونخ يستعير ألفارو أودريوزولا من ريال مدريد ✍️ ???? https://t.co/RPF8W7JAIZ pic.twitter.com/DLZziQ5GUf — بايرن ميونخ (@FCBayernAr) January 22, 2020

وطالب هانزي فليك، المدير الفني لبايرن ميونخ، بتعزيز صفوف الفريق خلال سوق الانتقالات الشتوية الحالية، حيث يسعى بايرن للتغلب على فارق النقاط الأربع الذي يفصله عن لايبزج متصدر الدوري الألماني، وكذلك المضي قدما في بطولتي كأس ألمانيا ودوري أبطال أوروبا.

وواجه بايرن ميونخ سلسلة من الإصابات في صفوفه، لكنه تلقى أنباء سارة بعودة المدافع الإسباني لوكاس هيرنانديز للمشاركة في التدريبات بشكل طبيعي، يوم الاثنين، وذلك بعد غياب ثلاثة أشهر بسبب إصابة في الكاحل.

وأعلن النادي البافاري، عبر موقعه الرسمي، توقيع صاحب الـ24 عاما عقد انتقاله، بعد اجتيازه الفحوصات الطبية بنجاح، ليتقرر انخراطه في مران الفريق على الفور.

وشارك الدولي الإسباني خلال الموسم الجاري في 5 مباريات فقط بكل المسابقات مع ريال مدريد، صنع خلالها هدفا.

وقال كارل هاينزه رومينيغه، المدير التنفيذي لنادي بايرن ميونخ: ”بعد محادثات داخلية قررنا أن نوافق على طلب هانزي فليك مدرب الفريق لتعزيز الدفاع، وقررنا ضم أودريوزولا سويا“.

وأضاف: ”نحن سعداء للغاية بالتزامه ونرغب في أن نشكر كل المسؤولين في ريال مدريد لتعاونهم في المفاوضات للغاية“.

فيما قال حسن صالحميدزيتش، المدير الرياضي للنادي الألماني: ”نحن على قناعة أن أودريوزولا سيساعد فريقنا بما يمتلكه من جودة، سعيد للغاية أننا وجدنا ظهيرا مثله“.