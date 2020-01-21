تقارير: أودريوزولا نجم ريال مدريد يرحل إلى بايرن ميونخ معارا

كشفت تقارير صحفية عن اقتراب بايرن ميونخ من التعاقد مع ألفارو أودريوزولا ظهير ريال مدريد، خلال الساعات القليلة المقبلة، على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الحالي.

وبحسب صحيفة ”بيلد“ الألمانية، فإن النادي البافاري بات على مقربة من ضمه معارًا مع خيار الشراء.

واستغل مسؤولو بايرن قلة مشاركات الظهير الإسباني، صاحب الـ24 عامًا، لإقناع النادي الملكي بالتخلي عنه في يناير/ كانون الثاني الجاري.

وكشفت الصحيفة عن عدم مشاركة الدولي الإسباني في مران الفريق الملكي، اليوم الثلاثاء، للسفر إلى مدينة ميونخ من أجل الخضوع للكشف الطبي في النادي الألماني، تمهيدًا لإعلان انتقاله إلى بايرن.

???? خوسيه لويس سانشيز (خوغونيس) : ألفارو أودريوزولا سيغادر إلى بايرن ميونيخ على سبيل الاعارة .

pic.twitter.com/ijbAXrfUqp — RM4Arab (@RM4Arab_Stats) January 21, 2020

ولا يشارك لاعب ريال سوسيداد السابق بصفة منتظمة، لاعتماد مدربه الفرنسي زين الدين زيدان على داني كارفاخال بصفة أساسية، إذ لم يظهر مع الفريق الملكي سوى في 5 مباريات هذا الموسم.

ويرغب بايرن ميونخ في استعارة أودريوزولا حتى نهاية الموسم، لتدعيم الجبهة اليمنى التي يتواجد فيها الفرنسي بينيامين بافارد بمفرده، بعد تحول جوشوا كيميتش إلى وسط الملعب.