عناوين الصحف الرياضية العالمية: ”ميسي المنقذ“.. و“محمد صلاح وليفربول يستعرضان عضلاتهما“.. و“إرهاب إيران يطول الرياضة“ (صور)

شكل فوز نادي ليفربول على مانشستر يونايتد وتوسيعه الفارق إلى 16 نقطة في صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، والصراع الثنائي في الدوري الإسباني بين برشلونة وريال مدريد، أبرز عناوين الصحف الرياضية العالمية والعربية الصادرة صباح اليوم الاثنين.

كما اهتمت الصحف بمستقبل المهاجم الأوروغوياني إيدينسون كافاني، وبداية عهد كيكي سيتين في برشلونة، وأخبار الأندية السعودية وسوق الانتقالات في السعودية والمغرب وفوز يوفنتوس في إيطاليا بفضل تألق نجمه كريستيانو رونالدو.

ونستعرض معكم أبرز عناوين الصحف الرياضية العالمية والعربية:

الصحف الإسبانية

ماركا

ركزت الصحيفة على صراع لقب الدوري الإسباني بعد نتائج الجولة الـ20 وتوسيع ثنائي الصدارة ريال مدريد وبرشلونة للفارق عن المطاردين لـ8 نقاط وكتبت: ”شيء لاثنين“.

كما تحدثت عن بداية كيكي سيتين رفقة برشلونة بفوز صعب على غرناطة، وكتبت: ”ميسي يحلي العرض الأول لسيتين في الكامب نو“.

سبورت

ركزت الصحيفة على فوز برشلونة أمام غرناطة وعودته لصدارة ترتيب الدوري الإسباني بفارق الأهداف عن ريال مدريد، بعد فوز صعب أمام غرناطة في بداية عهد المدرب الجديد كيكي سيتين، وكتبت: ”آمال كبيرة“.

كما تحدثت عن فوز ليفربول على مانشستر يونايتد وتوسيع الفارق في صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز لـ16 نقطة، وكتبت: ”ليفربول يمسك بنصف اللقب“.

موندو ديبورتيفو

ركزت الصحيفة على فوز برشلونة أمام غرناطة 1-0 بفضل هدف للنجم ليونيل ميسي في بداية عهد المدرب الجديد، وكتبت: ”سيتين هذا يظهر“.

كما تحدثت عن ريال مدريد وعلاقته بحكم الفيديو من الانتقاد إلى الثناء.

آس

ركزت الصحيفة على فوز برشلونة أمام غرناطة وصعوده لصدارة ترتيب الدوري الإسباني بفارق الأهداف عن ريال مدريد، وكتبت: ”ميسي المنقذ“.

كما اهتمت بالصراع على لقب الدوري الإسباني بعد نهاية الجولة الـ20 وتوسيع الفارق بين الثنائي في المقدمة والثالث لـ8 نقاط وكتبت: ”دوري لفريقين“.

كما تحدثت عن أتلتيكو مدريد ورغبته في ضم كافاني، وكتبت: ”سيميوني مصر على كافاني“.

الصحف البريطانية

ذا صن

ركزت الصحيفة على فوز ليفربول أمام مانشستر يونايتد وابتعاده بفارق 16 نقطة في صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز، وكتبت: ”محمد صلاح وليفربول يستعرضان عضلاتهما نحو اللقب أمام مانشستر يونايتد بعدما وسعا الفارق لـ16 نقطة“.

كما تحدثت عن غياب ماركوس راشفورد على مانشستر يونايتد لفترة أطول بعد إصابته وغيابه عن لقاء ليفربول.

الصحف الفرنسية

ليكيب

ركزت الصحيفة على تأهل باريس سان جيرمان لدور الـ16 من كأس فرنسا بعد فوز صغير أمام لوريان، وكتبت: ”باريس بالحد الأدنى من المجهود“.

كما اهتمت بتصريحات ليونارديو، المدير الرياضي للفريق الباريسي، وكتبت: ”ليوناردو يفتح الباب أمام كافاني“.

الصحف الإيطالية

كورييه ديل سبورت

ركزت الصحيفة على فوز يوفنتوس أمام بارما 2-1 بفضل هدفين لنجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو وتصدره الدوري بفارق 4 نقاط عن إنتر ميلان، وكتبت: ”هروب“.

كما تحدثت عن فوز روما على جنوى 3-1 وصعوده للمركز الرابع المؤهل لدوري أبطال أوروبا.

توتو سبورت

ركزت الصحيفة على فوز يوفنتوس أمام بارما وابتعاده بفارق 4 نقاط في صدارة ترتيب الدوري الإيطالي، بفضل تألق نجمه البرتغالي، وكتبت: ”كريستيانو رونالدو جميل ويوفنتوس يطير بعيدا“.

كما تحدثت عن فوز ميلان الصعب أمام أودينيزي 3-2 وكتبت: ”إبراهيموفيتش لا، ريبيتش وميلان يبتسمان“.

الصحافة السعودية

الرياضية

ركزت الصحيفة على مستقبل نجم نادي الهلال كاريلو، وكتبت: ”كاريلو بين الهلال ولشبونة“.

كما تحدثت عن قرار لعب أندية إيران للقاءاتها خارج ميدانها، وكتبت: ”إرهاب إيران يطول الرياضة“.

الصحيفة تحدثت عن قرار الاتحاد الآسيوي بتعليق الفيديو في الأدوار التمهيدية لدوري أبطال آسيا، وكتبت: ”الآسيوي يعلق قرار الفيديو“.

واهتمت بأخبار الأندية السعودية والانتقالات المرتقبة، وكتبت: ”48 ساعة تحسم انتقال السواط“، و“المؤشر يشترط 3 أعوام“.

الصحافة المغربية

المنتخب

ركزت الصحيفة على أخبار المحترفين المغاربة، وكتبت: ”النصيري يعود للأندلس“، و“أزارو يحدث الغليان وبوفان مطلوب في الميلان“.

كما اهتمت الصحيفة بفترة الانتقالات الشتوية في المغرب، وكتبت: ”68 انتدابا والفتح لم يفتح الباب“.