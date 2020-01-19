مانويل نوير يسجل رقما قياسيا نادرا في مباراة بايرن ميونخ وهيرتا برلين في الدوري الألماني

سجل مانويل نوير حارس وقائد بايرن ميونخ رقما قياسيا جديدا عندما حافظ على نظافة شباكه أمام هيرتا برلين في الجولة الـ18 من الدوري الألماني، الأحد.

وذكرت شبكة ”أوبتا“ للإحصائيات أن نويل حافظ على نظافة شباكه في مباراته رقم 21 أمام هيرتا برلين في الدوري ليصل إلى 15 مباراة أمام فريق العاصمة الألمانية دون أن تهتز شباكه ليحطم رقم أوليفر ريك.

ولم يحتفظ أي حارس آخر بنظافة شباكه أمام منافس واحد في البوندسليغا 15 مباراة وهو ما حققه نوير قائد وحارس منتخب ألمانيا.

15 – @FCBayernEN‘s Manuel Neuer keeps in his 21st BL match against Hertha a clean sheet for the 15th time and breaks the #Bundesliga record of Oliver Reck. No other keeper has kept a clean sheet more often against a single opponent. Spotless. #BSCFCB pic.twitter.com/U3p9xR6MwA — OptaFranz (@OptaFranz) January 19, 2020

كما ذكرت شبكة ”أوبتا“ أن المهاجم توماس مولر لاعب بايرن ميونخ بات أول لاعب يسجل في 12 عامًا متتاليًا في الدوري الألماني منذ العام 2009 وحتى الآن.

كما أشارت الشبكة إلى أن مولر أول لاعب يصنع 12 هدفًا في أول 18 مباراة بالدوري الألماني منذ موسم 2004/2005.

ويحتاج مولر لصناعة هدفين فقط، لمعادلة أفضل أرقامه في صناعة الأهداف، الذي حققه موسم 2017/2018، بصناعة 14 هدفا.

وانضم نوير البالغ من العمر 33 عاما إلى بايرن ميونخ العام 2011، وينتهي عقده الحالي مع النادي البافاري العام المقبل.

وكانت تقارير صحفية إيطالية قد أشارت إلى وجود مفاوضات بين نوير ويوفنتوس حامل لقب الدوري الإيطالي للانضمام للفريق الصيف المقبل.

يأتي ذلك بعد تعاقد بايرن مع ألكسندر نوبل حارس مرمى شالكه لمدة 5 سنوات في صفقة انتقال حر تبدأ من الصيف المقبل.

وأكد مسؤولو النادي البافاري أن التعاقد مع نوبل البالغ من العمر 23 عاما لا يعني رحيل نوير الذي سيحرس مرمى الفريق الموسم المقبل، وفقا لهذه التصريحات.

وكان نوير قد ألمح إلى نيته الاعتزال دوليا بعد قيادة الماكينات الألمانية في يورو 2020 الصيف الحالي لأن حينها سيصبح عمره 34 عاما.

وبدأ بايرن ميونخ حامل اللقب أولى مبارياته في البوندسليغا بعد فترة التوقف الشتوية باكتساح فريق العاصمة 4/0 ليتقدم للمركز الثاني خلف لايبزيغ المتصدر برصيد 40 نقطة عقب فوزه على ضيفه أونيون برلين يوم السبت.

وتراجع بروسيا مونشنغلادباخ، المتصدر سابقا، للمركز الثالث برصيد 35 نقطة بعد هزيمته بهدفين نظيفين أمام شالكه يوم الجمعة الماضي.