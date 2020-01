مانويل نوير يسجل رقما قياسيا نادرا في مباراة بايرن ميونخ وهيرتا برلين في الدوري الألماني

سجل مانويل نوير حارس وقائد بايرن ميونخ رقما قياسيا جديدا عندما حافظ على نظافة شباكه أمام هيرتا برلين في الجولة الـ18 من الدوري الألماني، الأحد.

وذكرت شبكة ”أوبتا“ للإحصائيات أن نويل حافظ على نظافة شباكه في مباراته رقم 21 أمام هيرتا برلين في الدوري ليصل إلى 15 مباراة أمام فريق العاصمة الألمانية دون أن تهتز شباكه ليحطم رقم أوليفر ريك.

ولم يحتفظ أي حارس آخر بنظافة شباكه أمام منافس واحد في البوندسليغا 15 مباراة وهو ما حققه نوير قائد وحارس منتخب ألمانيا.

15 – @FCBayernEN‘s Manuel Neuer keeps in his 21st BL match against Hertha a clean sheet for the 15th time and breaks the #Bundesliga record of Oliver Reck. No other keeper has kept a clean sheet more often against a single opponent. Spotless. #BSCFCB pic.twitter.com/U3p9xR6MwA

— OptaFranz (@OptaFranz) January 19, 2020