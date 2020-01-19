بايرن ميونخ يسحق هيرتا برلين برباعية نظيفة في 24 دقيقة (فيديو)

أحرز بايرن ميونخ حامل اللقب أربعة أهداف في 24 دقيقة خلال الشوط الثاني ليسحق مستضيفه هيرتا برلين 4-صفر اليوم الأحد، ويقفز للمركز الثاني في دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم مع استئناف البطولة عقب العطلة الشتوية.

وهز توماس مولر الشباك من مدى قريب عند مرور ساعة من اللعب، محرزا هدفه الثالث هذا الموسم إذ رفع بايرن إيقاعه بعد الاستراحة عقب أداء سيئ في الشوط الأول.

وسجل روبرت ليفاندوفسكي، العائد بعد خضوعه لجراحة في الفخذ في ديسمبر/كانون الأول، هدفه رقم 20 في الدوري هذا الموسم، عندما أرسل الحارس رونه يارشتاين في الاتجاه الخاطئ ليضع ركلة جزاء في المرمى في الدقيقة 73.

وانضم إلى تيمو فيرنر مهاجم رازن بال شبورت لايبزيغ في صدارة هدافي البطولة، إذ أصبحت المرة الأولى في تاريخ الدوري التي يحرز فيها لاعبان 20 هدفا لكل منهما بعد مرور 18 جولة فقط.

وبعد ذلك بثلاث دقائق جعل تياغو ألكانتارا النتيجة 3-صفر بتسديدة مذهلة قبل أن يختتم إيفان بريشيتش الرباعية بضربة رأس في الدقيقة 84، بعد تمريرة عرضية متقنة من مولر، ويرفع بايرن رصيده إلى 36 نقطة في المركز الثاني.

ويتصدر لايبزيغ المسابقة، وله 40 نقطة عقب انتصاره 3-1 على ضيفه أونيون برلين أمس السبت، في حين تراجع بروسيا مونشنجلادباخ إلى المركز الثالث برصيد 35 نقطة بعد هزيمته 2-صفر في ملعب شالكه يوم الجمعة.