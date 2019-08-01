بايرن ميونخ ينفي اقترابه من التعاقد مع ليروي ساني

نفى نادي بايرن ميونخ الألماني ما تردد عن موافقة ليروي ساني لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي، على الانضمام لصفوف الفريق البافاري خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وأصدر بايرن ميونخ، بيانًا رسميًا اليوم الخميس، ينفي فيه التقارير التي أفادت بموافقة ساني على الانضمام إلى الفريق البافاري.

وقال بايرن ميونخ في بيانه: ”هناك تقارير صحفية ظهرت اليوم تفيد باتخاذ ليروي ساني قرارًا بالانضمام لنادي بايرن ميونخ، لكنها غير حقيقية“.

????⚪️ ينفي نادي بايرن ميونخ ما تم تداوله في بعض التقارير الإخبارية التي صدرت اليوم بأن ليروي سانيه قرر الانضمام إلى #البايرن! — بايرن ميونخ (@FCBayernAr) August 1, 2019

وكانت صحيفة ”بيلد“ الألمانية قد نشرت تقريرًا قالت فيه إن إدارة نادي بايرن ميونخ اقتربت من ضم ليروي ساني لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وقالت الصحيفة في تقرير لها: ساني قرر الانتقال لبايرن ميونخ مقابل مبلغ يتجاوز 100 مليون يورو، بعقد يمتد لـ4-5 سنوات.

كان ساني قد انتقل إلى مانشستر سيتي في عام 2016 مقابل 37 مليون جنيه إسترليني وتم اختياره كأفضل لاعب شاب في إنجلترا لموسم 2018 بعد مساعدة السيتي على الفوز بالدوري وكأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة.