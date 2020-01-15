بايرن ميونخ ونوير يردان على تقارير رحيل الحارس وسط اهتمام يوفنتوس

نفى بايرن ميونخ والحارس الدولي مانويل نوير نية النادي أو اللاعب الرحيل عن النادي البافاري الموسم المقبل، وسط أنباء عن اهتمام يوفنتوس بالحارس البالغ عمره 33 عاما.

وقالت صحيفة ”فرانس فوتبول“ الفرنسية إن حامل لقب الدوري الإيطالي يفكر في الاستعانة بنوير الموسم المقبل مستغلا تعاقد النادي البافاري مع حارس شالكه ألكسندر نوبل (23 عاما) بداية من الموسم المقبل.

ويسعى يوفنتوس لضم حارس جديد نظرا لأن حارسه البولندي فويتشيك شتشيسني لا يتمتع بالثقة الكاملة، سواء من النادي أو الجماهير.

وأكد حسن صالح حميدزيتش، المدير الرياضي في بايرن، عبر صحيفة ”بيلد“ الألمانية، أن نوير سيحرس مرمى بايرن ميونخ الموسم المقبل.

ويحرس نوير مرمى بايرن ميونخ منذ انضمامه للفريق في 2011، وينتهي عقده الحالي في 2021، لكن التعاقد مع نوبل فتح شهية عدة أندية لضم الحارس المخضرم.

ورغم ذلك تظل قدرة بايرن ميونخ في التعاقد مع نوير ضئيلة في ظل تصريحات الحارس في مقابلة مع مجلة ”كيكر“ الرياضية الألمانية والتي جاء فيها ”في هذه اللحظة لا أستطيع أن أتخيل اللعب في الخارج“.

وأعلن بايرن ميونخ رسميا التعاقد مع نوبل، حارس شالكه الشاب، مطلع الشهر الحالي بداية من الموسم المقبل بعد انتهاء عقده مع ناديه الحالي الصيف المقبل.

وكان شالكه قد ذكر في وقت سابق أن نوبل لن يقوم بتجديد عقده معه، وأكد رحيله بانتهاء الموسم الجاري عن صفوفه.

وخاض نوبل 17 مباراة مع شالكه الموسم الجاري في جميع المسابقات، وسبق أن مثل منتخبات ألمانيا للشباب، وانتقاله لبايرن يمثل تواصلا للأجيال في حراسة مرمى النادي البافاري.