إصابة جنابري تجبر بايرن ميونخ على دخول سوق الانتقالات الشتوي

أفادت تقارير صحفية ألمانية، اليوم الإثنين، أن نادي بايرن ميونخ، قد يضطر للدخول في سوق الانتقالات الشتوي الحالي، بعد إصابة لاعبه سيرج جنابري.

وبحسب شبكة ”tz.de“، فإن إدارة النادي البافاري تدرس تعزيز صفوف الفريق، بعد أن تبين أن مدة غياب جنابري عن الفريق قد تمتد إلى شهر، في حين ذكرت صحيفة ”بيلد“ أن جنابري سيغيب حتى نهاية فبراير، بعد أن كان من المتوقع أن يغيب اللاعب عن مواجهة هيرتا برلين فقط.

وقالت شبكة ”تي زد“ الألمانية، إن غياب جنابري بالإضافة إلى كينجسلي كومان، قد يدفع إدارة بايرن ميونخ للتراجع عن موقفها الرافض للصفقات الشتوية.

وسجل جنابري، البالغ من العمر 24 عاما، مع بايرن ميونخ الموسم الحالي 11 هدفا وصنع 8 في 22 مباراة.

ولم تشر الشبكة إلى أسماء معينة على رادار بايرن ميونخ، لكنها أوضحت أن النادي البافاري ارتبط بالتعاقد مع كالوم هودسون أودوي من تشيلسي الإنجليزي، والإيفواري ويلفريد زاها من كريستال بالاس.

وأردفت شبكة ”تي زد“: ”يبدو أن حسن صالح حميدتش، المدير الرياضي لبايرن ميونخ، مستعد للتحدث بعد هذه التطورات، يجب مناقشة الصفقات الشتوية اللازمة خلال الأيام القليلة المقبلة“.

كيميتش يطلب الدعم

وجوشوا كيميتش، ظهير بايرن ميونخ، قد طالب إدارة النادي البافاري بالتعاقد مع لاعبين جدد للمنافسة على الألقاب.

وقال كيميتش في تصريحات نقلها موقع ”غول“ العالمي: ”يمكن رؤية أننا نمتلك فقط 12 أو 13 لاعبا محترفا، بقية اللاعبين من فئة الشباب.

وأضاف ”القائمة ممتلئة باللاعبين الناشئين، هذا لم يكن في عامي الأول مع بايرن ميونخ، قد نشارك حتى نهاية الموسم في المسابقات الثلاث، ولذلك يجب أن يكون لدينا لاعبون دوليون، نحن بحاجة للاعبين أكثر، يكونون جاهزين“.

يشار إلى أن بايرن ميونخ يحتل المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الألماني وفي جعبته 33 نقطة، ويتأخر بـ 4 نقاط عن المتصدر لايبزيغ.

كما تأهل بايرن ميونخ إلى دور الـ16 بدوري أبطال أوروبا، ويلعب مع تشيلسي الإنجليزي في ثمن النهائي.

وسبق أن طالب هانز فليك، مدرب بايرن ميونخ إدارة النادي، بإبرام صفقتين على الأقل في السوق الشتوي، لكن طلبه قوبل بالرفض.

وقال فليك: ”في بايرن ميونخ لدينا أهداف كبيرة ويجب علينا أن نضع أساسا لتحقيق هذه الأهداف“.