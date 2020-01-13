هاكان شوكور.. أسطورة تركيا يعمل سائق ”أوبر“ ويبيع الكتب في واشنطن هربا من بطش أردوغان

فتح أسطورة كرة القدم التركية هاكان شوكور النار على النظام التركي والرئيس رجب طيب أردوغان، بسبب السياسات القمعية التي يمارسها النظام ضد المعارضين.

واضطر شوكور إلى الهروب من تركيا بسبب الملاحقات الأمنية ضده، ويعمل حاليًا سائق أوبر وبائع كتب في العاصمة الأمريكية واشنطن، كي يستطيع توفير احتياجاته الأساسية في المعيشة.

وأشار شوكور 49 عامًا، وهو أحد نجوم الكرة التركية، إلى أنه كان عضوًا بارزًا في حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا، وكانت علاقته طيبة جدًا بكبار المسؤولين، قبل أن يتم اتهامه بالفساد، ما اضطره للهروب إلى الولايات المتحدة الأمريكية في عام 2015، والعمل سائق تاكسي ”أوبر“ وبيع الكتب في واشنطن.

وتابع شوكور في حواره لصحيفة ”بيلد إم زونتاغ“ الألمانية، اليوم الاثنين: ”قامت عناصر حزب العدالة والتنمية بتحطيم محل الملابس المملوك لزوجتي، وتعرض أبنائي للعديد من المضايقات في الشارع، وتلقيت تهديدات مباشرة، وتمت مصادرة جميع أموالي وممتلكاتي، وتعرضت للسجن لمدة 14 شهرًا“.

وأكد شوكور أنه تم اتهامه زورا بالمشاركة في الانقلاب العسكري المزعوم عام 2016، رغم أنه مقيم في الولايات المتحدة، حيث يصفه النظام الحاكم بأنه خائن وإرهابي، إلا أنه يعتبر نفسه حاليًا عدوًا لهذا النظام المستبد وليس الدولة التركية التي يعتز بالانتماء إليها.

ويعد هاكان شوكور أفضل لاعب في تاريخ كرة القدم التركية، وفاز قبل ثلاث سنوات بعضوية البرلمان، لكنه يقيم الآن في الولايات المتحدة الأمريكية.

واعتزل شوكور في عمر السادسة والثلاثين، وعمل محللا رياضيا قبل أن يتجه إلى السياسة. ومثّل اللاعب الأسطوري في بلاده حزب العدالة والتنمية الحاكم، قبل أن يتغير كل شيء في حياته.