عناوين الصحف الرياضية: ”الدفاع العظيم هو أفضل هجوم“.. و“سوبر ليغا“.. و“العالمي سوبر“ (صور)

شكلت لقاءات الدوري الإسباني وفوز ريال مدريد وتعادل نادي برشلونة في ديربي كتالونيا، وأخبار التعاقدات العناوين الأبرز في الصحف الرياضية العالمية والعربية، الصادرة صباح اليوم الأحد.

كما اهتمت الصحف بلقاء السوبر السعودي وتتويج النصر باللقب وصراع الدوري الإيطالي الذي سيشهد لقاء بين كونتي وغاتوزو.

ونستعرض معكم أبرز عناوين الصحف الرياضية العالمية والعربية:

الصحف الإسبانية

ماركا

ركزت الصحيفة على نتائج لقاءات، يوم السبت، في الدوري الإسباني وفوز ريال مدريد أمام خيتافي 3-0 والتحاقه بالصدارة، وكتبت: ”سوبر ليغا“.

كما تحدثت عن تعادل برشلونة في الديربي أمام إسبانيول، وكتبت: ”إبيلاردو يوقف المتصدر“.

كما تحدثت عن فوز أتلتيكو مدريد أمام ليفانتي، وكتبت: ”كوريا هو الملك وأوبلاك الساحر“.

الصحيفة اهتمت بصفقة ريال مدريد الجديدة، وكتبت: ”اتفاق لجلب رينييه“.

سبورت

ركزت الصحيفة على تعادل برشلونة وإسبانيول في ديربي كتالونيا 2-2 في لقاء أوقف خلاله الجار الصغير نتائجه السلبية، وكتبت: ”عاد الديربي“.

كما تحدثت عن فوز ريال مدريد على خيتافي 3-0، وكتبت: ”ريال مدريد ضرب مع الراحة“.

موندو ديبورتيفو

ركزت الصحيفة على تعادل إسبانيول وبرشلونة في ديربي كتالونيا 2-2، وكتبت: ”ديربي حقيقي“.

كما اهتمت بفوز ريال مدريد على خيتافي، وكتبت: ”كورتوا ينقذ ريال مدريد في لقاء شهد أهدافا أكثر من مستوى اللعب“.

وتحدثت الصحيفة عن فوز أتلتيكو مدريد على ليفانتي 2-1، وكتبت: ”أوبلاك يضع المتاريس ويضمن 3 نقاط“.

آس

ركزت الصحيفة على فوز ريال مدريد على خيتافي 3-0 بفضل تألق دفاعه، وكتبت: ”الدفاع العظيم هو أفضل هجوم“.

كما اهتمت بفوز أتلتيكو مدريد أمام ليفانتي، وكتبت: ”أوبلاك يمنح 3 نقاط لأتلتيكو“.

الصحيفة تحدثت عن تعادل برشلونة وإسبانيول في ديربي كتالونيا.

الصحف البريطانية

دايلي ستار

ركزت الصحيفة على رغبة مانشستر يونايتد التعاقد مع نجم ليستر سيتي جيمس ماديسون، وكتبت: ”مانشستر يونايتد يخطط لتقديم عرض مالي بـ 45 مليون جنيه إسترليني زائد جيسي لينغارد للتعاقد مع ماديسون“.

كما اهتمت بخروج أستون فيلا من الدور الرابع لكأس الاتحاد الإنجليزي أمام فولهام.

الصحف الفرنسية

ليكيب

ركزت الصحيفة على لقاءات كأس فرنسا، والتي شهدت بعض المفاجآت أبرزها تأهل فريق سان بريفي سان هيلير على حساب تولوز وكتبت: ”مفاتيح الجنة“.

الصحافة السعودية

الرياضية

ركزت الصحيفة على لقاء السوبر السعودي، والذي شهد فوز النصر باللقب على حساب التعاون، وكتبت عدة عناوين: ”العالمي سوبر“ و“قناع الذيب يخطف الأضواء“ و“جونز قفاز الذهب“ و“جدة ليلة نصراوية“.

الصحافة الإماراتية

الاتحاد الرياضي

ركزت الصحيفة على مهرجان القدرة، وكتبت: ”بحضور محمد بن راشد، العويسي يحلق بكأس مهرجان القدرة“.

كما اهتمت بتقييم دوري الخليج العربي، وكتبت: ”الأقوى هجوما ودفاعا والأكثر فوزا والأقل خسارة، الفرسان النجاح 80،5%“.

كما تحدثت عن الملف الدولي وكتبت: ”120 مليون يورو تعيد سانشو للبريمييرليغ، بوغبا في ريال مدريد كروس المفتاح السحري للصفقة“.

الصحف الإيطالية

كورييه ديل سبورت

ركزت على صراع الدوري الإيطالي الذي يجري جولة جديدة بين الأحد والاثنين، وكتبت: ”سباق على الصراخ“.

كما تحدثت عن المدافع التركي ميريح ديميرال، وكتبت: ”ليستر سيتي يستعد لدفع 40 مليون يورو من أجل ديميرال“.

توتو سبورت

ركزت الصحيفة على مدافع يوفنتوس الدولي التركي ميريح ديميرال، والذي تهتم به بضع فرق، وكتبت: ”ديميرال ليس للمس“.

كما اهتمت بلقاء نابولي وإنتر ميلان في الدوري الإيطالي، وكتبت: ”كونتي وغاتوزو: المرة الأولى“.

كما تحدثت عن علاقة قدوم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش لميلان ومصير المهاجم البولندي بيونتيك.