سوشيال ميديا الرياضة.. مودريتش في حديقة الحيوان.. مبابي يحتفل بعيد ميلاد نجم السلة الأمريكي

يطلق نجوم الرياضة حول العالم من آن إلى آخر تصريحات عبر حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، تحمل أخبارهم أو رسائل يريدون توجيهها إلى جهات بعينها، وتعد صفحاتهم مصدرا للعديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، يرصدون من خلالها ما يوثقه هؤلاء النجوم على صفحاتهم.

وتقدم شبكة ”إرم نيوز“ أبرز التصريحات التي يوثقها نجوم كرة القدم العربية والعالمية عبر حساباتهم الرسمية من خلال التقرير التالي:

مودريتش في حديقة الحيوان

نشر النجم الكرواتي لوكا مودريتش لاعب نادي ريال مدريد الإسباني صورا له على موقع ”إنستغرام“ رفقة زوجته في حديقة الحيوانات بدبي مع مجموعة من الحيوانات، وعلق اللاعب: أصدقاؤنا الجدد“.

مبابي يحتفل بعيد ميلاد نجم السلة الأمريكي

نشر كليان مبابي لاعب نادي باريس سان جيرمان الفرنسي صورة له عبر ”إنستغرام“ برفقة ليبرون جيمس نجم كرة السلة الأمريكي، وعلق مبابي: ”كل عام وأنت بخير“.

ليفاندوفسكي يودع العام على الشاطئ

نشر روبرت ليفاندوفسكي لاعب نادي بايرن ميونيخ الألماني صورة له عبر ”إنستغرام“ على الشاطئ، حيث يقضي اللاعب إجازة رأس السنة، وعلق اللاعب: ”آخر أيام السنة، وقت الراحة“.

إيكاردي يمارس رياضة الغوص

نشر ماورو إيكاردي لاعب نادي باريس سان جيرمان الفرنسي صورة له عبر ”إنستغرام“ أثناء ممارسته رياضة الغوص، وعلق اللاعب ”الغوص“.

راشفورد يوزع الهدايا في مسقط رأسه

نشر ماركوس راشفورد لاعب نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي صورة له عبر ”تويتر“ أثناء توزيعه بعض الهدايا على الأطفال المحتاجين.

وعلق اللاعب: ”فخور جدا بما حققناه مع هذا العام، ولكن أيضا لا نريد أن ننسى جذوري في عيد الميلاد، سعيد حقا لأن عائلتنا تمكنت من شحن التبرعات إلى منزل أطفال سانت كريستوفر في سانت كيتس وأنهم وصلوا قبل عيد الميلاد“.

Very proud of what we achieved with #intheboxmanchester this year but also didn’t want to forget my roots at Christmas. Really happy our family was able to ship donations to St Christopher’s Children’s Home in Saint Kitts and that they arrived before Christmas Day ???????? pic.twitter.com/2CtW2XDtFd — Marcus Rashford (@MarcusRashford) December 30, 2019

أرنولد: تحدي بداية ونهاية العقد

شارك ترنت أرنولد لاعب نادي ليفربول الإنجليزي في تحدي العقد ما بين بدايته ونهايته، حيث نشر اللاعب صورة له عبر موقع ”تويتر“ منذ عشر سنوات وهو بين صفوف الناشئين والآن، وعلق أرنولد: ”سنة جديدة سعيدة للجميع، بداية العقد ونهاية العقد“.

Happy new year everyone ???? Beginning of End of

the decade. the decade. pic.twitter.com/alsBVWxFxX — Trent Alexander-Arnold (@trentaa98) December 30, 2019

فان دايك يحتفل بالمباراة المئوية

نشر فيرجيل فان دايك لاعب نادي ليفربول الإنجليزي صورة له عبر ”تويتر“ بقميص ناديه من لقاء الأمس والذي وصل فيه فان دايك إلى اللقاء المئوي له مع الريدز.

وعلق اللاعب: ”جميل أن ينتهي 2019 بفوز كبير، فخور للوصول إلى 100 مباراة مع ليفربول، ممتن لهذا النادي العظيم“.

Nice to finish 2019 with a big win! Proud to reach 100 @LFC appearances for this great club #YNWA ???? pic.twitter.com/kuNfwkFOwA — Virgil van Dijk (@VirgilvDijk) December 30, 2019

سيمون مينيوليه في البحر مع زوجته

نشر سيمون مينيوليه حارس مرمى كلوب بروج البلجيكي صورة له عبر ”تويتر“ برفقة زوجته في البحر أثناء قضائه عطلته الشتوية، وعلق مينيوليه: ”المرة الأولى بعيدا مع ثلاثة منا“.

عواد يرد على أنباء رحيله عن الزمالك

رد محمد عواد حارس مرمى نادي الزمالك على الأنباء التي ترددت حول رغبته في الرحيل عن القلعة البيضاء عقب خروجه من التشكيلة الأساسية لفريقه في الفترة الأخيرة، حيث نشر الحارس صورا له عبر موقع التدوينات المصغر ”تويتر“ بقميص ناديه وعلق عواد قائلا: ”زملكاوي وعشقه في قلبي ملوش حدود“.