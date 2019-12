سوشيال ميديا الرياضة.. مودريتش في حديقة الحيوان.. مبابي يحتفل بعيد ميلاد نجم السلة الأمريكي

يطلق نجوم الرياضة حول العالم من آن إلى آخر تصريحات عبر حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، تحمل أخبارهم أو رسائل يريدون توجيهها إلى جهات بعينها، وتعد صفحاتهم مصدرا للعديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، يرصدون من خلالها ما يوثقه هؤلاء النجوم على صفحاتهم.

وتقدم شبكة ”إرم نيوز“ أبرز التصريحات التي يوثقها نجوم كرة القدم العربية والعالمية عبر حساباتهم الرسمية من خلال التقرير التالي:

مودريتش في حديقة الحيوان

نشر النجم الكرواتي لوكا مودريتش لاعب نادي ريال مدريد الإسباني صورا له على موقع ”إنستغرام“ رفقة زوجته في حديقة الحيوانات بدبي مع مجموعة من الحيوانات، وعلق اللاعب: أصدقاؤنا الجدد“.

مبابي يحتفل بعيد ميلاد نجم السلة الأمريكي

نشر كليان مبابي لاعب نادي باريس سان جيرمان الفرنسي صورة له عبر ”إنستغرام“ برفقة ليبرون جيمس نجم كرة السلة الأمريكي، وعلق مبابي: ”كل عام وأنت بخير“.

ليفاندوفسكي يودع العام على الشاطئ

نشر روبرت ليفاندوفسكي لاعب نادي بايرن ميونيخ الألماني صورة له عبر ”إنستغرام“ على الشاطئ، حيث يقضي اللاعب إجازة رأس السنة، وعلق اللاعب: ”آخر أيام السنة، وقت الراحة“.

إيكاردي يمارس رياضة الغوص

نشر ماورو إيكاردي لاعب نادي باريس سان جيرمان الفرنسي صورة له عبر ”إنستغرام“ أثناء ممارسته رياضة الغوص، وعلق اللاعب ”الغوص“.

راشفورد يوزع الهدايا في مسقط رأسه

نشر ماركوس راشفورد لاعب نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي صورة له عبر ”تويتر“ أثناء توزيعه بعض الهدايا على الأطفال المحتاجين.

وعلق اللاعب: ”فخور جدا بما حققناه مع هذا العام، ولكن أيضا لا نريد أن ننسى جذوري في عيد الميلاد، سعيد حقا لأن عائلتنا تمكنت من شحن التبرعات إلى منزل أطفال سانت كريستوفر في سانت كيتس وأنهم وصلوا قبل عيد الميلاد“.

Very proud of what we achieved with #intheboxmanchester this year but also didn’t want to forget my roots at Christmas.

Really happy our family was able to ship donations to St Christopher’s Children’s Home in Saint Kitts and that they arrived before Christmas Day ???????? pic.twitter.com/2CtW2XDtFd

— Marcus Rashford (@MarcusRashford) December 30, 2019