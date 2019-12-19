الأولمبية الدولية وطوكيو 2020 توافقان على مسار جديد للماراثون

وافقت اللجنة المنظمة لدورة طوكيو الأولمبية 2020، اليوم الخميس، على المسار الجديد للماراثون بعد انتقاله إلى مدينة سابورو شمال اليابان، في وقت سابق هذا العام؛ بسبب مخاوف من ارتفاع الحرارة.

واتخذت اللجنة الأولمبية الدولية هذا القرار المفاجئ، في أكتوبر تشرين الأول الماضي، بنقل سباقات الماراثون والمشي إلى سابورو التي تبعد نحو 800 كيلومتر شمال طوكيو؛ لتجنب حرارة الطقس في العاصمة اليابانية خلال الصيف.

وتتجاوز درجة الحرارة في طوكيو، في يوليو تموز وأغسطس آب، خلال فترة إقامة الأولمبياد، 30 درجة مئوية، كما تزيد الرطوبة من الإحساس بعدم الراحة.

ووافقت اللجنة الأولمبية الدولية والاتحاد الدولي لألعاب القوى واللجنة المنظمة لدورة طوكيو 2020، اليوم، على مسار جديد للماراثون في سابورو.

وسيبدأ الماراثون وينتهي في ”أودوري بارك“ وسط المدينة، ويستمر لمسافة 20 كيلومترًا، يليه لفتان لمسافة تبلغ 10 كيلومترات.

وينطلق السباق من أمام مبنى تلفزيون سابورو، أحد أشهر معالم المدينة، وسيعبر المسار نهر تويوهيرا، الذي يمر عبر المدينة، مرتين.

وستقام كافة سباقات الماراثون والمشي على مدار 4 أيام متتالية، من السادس إلى التاسع من أغسطس آب 2020، على أن يقام ماراثون الرجال في اليوم الأخير للدورة، وفقًا للتقاليد المتبعة.