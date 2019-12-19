منتخبات مصر وتونس والجزائر والمغرب في المستوى الأول بقرعة أفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2022

حجزت منتخبات تونس والجزائر والمغرب ومصر مكانًا في المستوى الأول لقرعة قارة أفريقيا، المؤهلة لبطولة كأس العالم، المقرر إقامتها في قطر العام 2022، خاصة بعد أن أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم ”فيفا“ التصنيف الشهري للمنتخبات على مستوى العالم، وجاءت منتخبات مصر وتونس والمغرب والجزائر ضمن الـ10 مراكز الأولى في قارة أفريقيا.

وجاء المنتخب التونسي في المركز الثاني أفريقيًا، والـ27 عالميًا، والمنتخب الجزائري الرابع أفريقيا والـ35 عالميًا، بينما حل المغرب في المركز الخامس أفريقيًا، والـ43 عالميًا، ومصر في المركز السابع أفريقيًا والـ51 عالميًا،

وجاء تصنيف أول 10 منتخبات في أفريقيا كالتالي:

السنغال – تونس – نيجيريا – الجزائر – المغرب – غانا – مصر – الكاميرون – مالي – الكونغو الديمقراطية.

ومن المقرر أن تشمل القرعة انضمام الفرق الـ14 المتأهلة من الدور الأول إلى الفرق الـ 26 المصنفة في أفريقيا، لتشكل 10 مجموعات، تضم كل منها 4 فرق بناء على ترتيب شهر ديسمبر 2019 في تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم ”فيفا“.

ومن المقرر أن تنطلق منافسات الدور الثاني من تصفيات أفريقيا في مارس 2020 وتختتم في أكتوبر 2021، مع تأهل الفرق العشرة الفائزة بالمجموعات إلى الدور الثالث المحدد لها في نوفمبر 2021، وستقسم القرعة لمباريات إقصائية، يضمن الفائزون الخمسة منها التواجد في قطر 2022.

وجاءت مستويات المنتخبات الأفريقية، في قرعة الدور الثاني لتصفيات كأس العالم 2022، على النحو التالي:

المستوى الأول: السنغال – تونس – نيجيريا – الجزائر – المغرب – غانا – مصر – الكاميرون – مالي – الكونغو الديمقراطية.

المستوى الثاني: بوركينا فاسو – كوت ديفوار- جنوب أفريقيا – غينيا – أوغندا – الرأس الأخضر – الغابون – بنين – زامبيا – الكونغو.

المستوى الثالث: مدغشقر – موريتانيا – ليبيا – موزمبيق – كينيا – جمهورية أفريقيا الوسطى – زيمبابوي – النيجر – ناميبيا – غينيا بيساو.

المستوى الرابع: مالاوي – أنغولا – توغو – السودان – رواندا – تنزانيا – غينيا الإستوائية – أثيوبيا – ليبيريا – جيبوتي.