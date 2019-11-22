لاعبو المنتخب الأولمبي المصري يسيطرون على جوائز بطولة أمم أفريقيا (شاهد)

استحوذ لاعبو منتخب مصر الأولمبي ”تحت 23 عاما“ على جوائز بطولة الأمم الأفريقية المؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020 بعد تتويجه بها.

وحصل اللاعب رمضان صبحي على جائزة أفضل لاعب في البطولة، فيما حصد مصطفى محمد جائزة هداف البطولة برصيد 4 أهداف، فيما نجح محمد صبحي حارس المنتخب في التتويج بجائزة أفضل حارس في البطولة.

رمضان صبحي يصحد جائزة أفضل لاعب في البطولة المقدمة من توتال بعد أداء ولا أروع طوال المسابقة! ????????????#TotalAFCONU23 pic.twitter.com/R51jS2G72u — CAF – عربي (@caf_online_AR) November 22, 2019

???????? ممنوع المرور ???????? أفضل حارس مرمى في بطولة الأمم الأفريقية تحت 23 سنة هو محمد صبحي ???????? #TotalAFCONU23 pic.twitter.com/CnRvnLMV8w — CAF – عربي (@caf_online_AR) November 22, 2019

كما فاز شوقي غريب بجائزة أفضل مدير فني، في البطولة، وحصد المنتخب المصري جائزة اللعب النظيف.

مدرب المنتخب المصري شوقي غريب يحصد جائزة أفضل مدرب في البطولة! ????️????️ #TotalAFCONU23 pic.twitter.com/9c7wyWo1dJ — CAF – عربي (@caf_online_AR) November 22, 2019

⚽???? أكثر من مجرد لعبة ????⚽ الفائز بجائزة اللعب النظيف هو المنتخب المصري ???????? #TotalAFCONU23 pic.twitter.com/WtAoeZMbeY — CAF – عربي (@caf_online_AR) November 22, 2019

وتوج المنتخب الأولمبي ببطولة الأمم الأفريقية تحت 23 عاما، عقب فوزه على نظيره كوت ديفوار بنتيجة 2-1، في المباراة النهائية على ملعب استاد القاهرة في حضور ما يقرب من 80 ألف متفرج.

وكان المنتخبان المصري والإيفواري قد حسما بطاقة التأهل والعبور إلى دورة الألعاب الأولمبية المقبلة التي ستقام في طوكيو 2020.

جاءت بداية المباراة سريعة من جانب المنتخب الإيفواري، حيث بحث لاعبوه عن فرصة إحراز هدف التقدم، قابله ميل أداء المنتخب المصري للتأمين الدفاعي مع الاعتماد على الهجمات المرتدة السريعة.

ومع حلول الدقيقة 37 بادر المنتخب المصري بإحراز هدف التقدم عن طريق كريم العراقي الذي تهيأت له الكرة داخل منطقة الجزاء سددها أرضية زاحفة في المرمى.

وتوالت الفرص الضائعة من الجانبين دون أن تتغير النتيجة، لينتهي الشوط الأول بتقدم مصر بهدف دون رد.

وازدادت الإثارة في شوط المباراة الثاني، ففي الوقت الذي بحث فيه المنتخب المصري عن مضاعفة النتيجة، كثف لاعبو كوت ديفوار من هجماتهم في محاولة لإدراك التعادل.

وتوالت الفرص الضائعة من جانب لاعبي الفريقين إلى أن جاءت الدقيقة 89 لتشهد التعادل عن طريق أبو بكر دومبيا لينتهي الوقت الأصلي من اللقاء بالتعادل.

ولجأ الفريقان إلى شوطين إضافيين، ولم تتغير النتيجة في الشوط الإضافي الأول لينتهي بالتعادل الإيجابي.

ومع حلول الدقيقة 114 جاء هدف التقدم للمنتخب المصري عن طريق رمضان صبحي ليتوّج على إثرها الفراعنة باللقب.