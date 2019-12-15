فولفسبورغ يصعق بوروسيا مونشنغلادباخ ويحرمه من استعادة صدارة ترتيب الدوري الألماني (فيديو)

هزّ ماكسيميليان أرنولد الشباك في الوقت المحتسب بدل الضائع ليمنح فولفسبورغ الفوز 2/1 على ضيفه بروسيا مونشنغلادباخ، اليوم الأحد، ويبقيه في المركز الثاني في دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم، بعدما كان في الصدارة في آخر شهرين.

وأظهر فولفسبورغ، صاحب المركز الثامن، عدم خوفه من ضيفه الذي يقدم أفضل مواسمه منذ انتزاع اللقب في 1977 وسدد في القائم بعد 4 دقائق عبر جواو فيكتور.

وافتتح إكزافر شلاغر التسجيل لصاحب الأرض في الدقيقة 13 وبعد ذلك بدقيقتين أدرك التعادل عبر بريل إيمبولو بتسديدة مباشرة.

وكان يمكن للفريق الضيف انتزاع التقدم في بداية الشوط الثاني عبر ماركوس تورام والحسن بليا.

وسدد فولفسبورج في إطار المرمى قبل أن يهز أرنولد الشباك بهدف الفوز في الوقت المحتسب بدل الضائع.

وتراجع بروسيا مونشنغلادباخ للمركز الثاني برصيد 31 نقطة متأخرًا بنقطتين عن لايبزيغ المتصدر الذي فاز 3/0 على مستضيفه فورتونا دوسلدورف أمس السبت.

وفي الجولة ذاتها تغلب شالكه 1/0 على آينتراخت فرانكفورت سجله بينيتو رامان في الدقيقة 53.

وسحق بايرن ميونخ حامل اللقب ضيفه فيردر بريمن 6/1 ليقفز للمركز الرابع برصيد 27 نقطة متأخرًا بنقطتين عن بروسيا دورتموند صاحب المركز الثالث.

وفيما يلي ترتيب الدوري الألمان:

1. لايبزيغ، 33 نقطة.

2. بوروسيا مونشنغلادباخ، 31 نقطة.

3. بروسيا دورتموند، 29 نقطة.

4. شالكة، 28 نقطة.

5. بايرن ميونخ، 27 نقطة.