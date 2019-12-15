بعد الهاتريك أمام بريمن.. تعرف على أرقام كوتينيو في أول 20 مباراة مع بايرن ميونخ وبرشلونة

خطف البرازيلي الدولي فيليب كوتينيو الأضواء، أمس السبت، بعد أدائه الرائع في مباراة فريقه بايرن ميونخ أمام فيردر بريمن، في إطار المرحلة الخامسة عشرة من مسابقة الدوري الألماني لكرة القدم، البوندزليغا.

ورغم تقدم بريمن على مضيفه بايرن ميونخ بهدف مبكر في الدقيقة 24، إلا أن لاعبي العملاق البافاري بقيادة كوتينيو انتفضوا وسجلوا نصف دستة أهداف، كان لكوتينيو نصيب الأسد منها، بعد أن سجّل ثلاثية ”هاتريك“، لينتصر بايرن 6-1.

ولا يزال بايرن ميونخ في المركز الرابع برصيد 27 نقطة، بفارق 6 نقاط كاملة عن المتصدر لايبزيغ 33 نقطة، الذي يمكن أن يتراجع إلى المركز الثاني حال فوز بروسيا مونشنغلادباخ، 32 نقطة، اليوم الأحد، على فولسفسبورغ.

ورصد موقع tribuna الألماني إحصائية للبرازيلي كوتينيو، المنتقل على سبيل الإعارة من برشلونة الإسباني إلى بايرن ميونخ مطلع هذا الموسم.

وقال الموقع، في تقرير نشره اليوم الأحد، إن الأرقام تؤكد أن أداء كوتينيو مع بايرن ميونخ خلال المباريات العشرين التي شارك فيها مع العملاق البافاري يتفوق على أول 20 مباراة خاضها بقميص برشلونة، بعد أن انتقل إلى ”كامب نو“ من نادي ليفربول الإنجليزي في يناير 2018، مقابل 160 مليون يورو، ليكون اللاعب الأغلى على الإطلاق في تاريخ البلوغرانا.

وأشار إلى أن كوتينيو أحرز 3 أهداف وصنع 6 أخرى مع برشلونة في أول 20 مباراة، في حين سجّل 7 أهداف وصنع 6 أخرى خلال نفس عدد المباريات التي خاضها مع بايرن ميونخ، وهو ما يؤكد أن اللاعب تطور من حيث المستوى والأرقام مع البايرن مقارنة بالبارسا.

وعانى كوتينيو من فقدان ثقة جماهير برشلونة خلال الفترة التي قضاها في ”كامب نو“، حيث لم يقدّم المستويات المنتظرة منه بعد رحيله عن ليفربول، وتراجع كثيرًا عن الأداء الذي كان يقدمه رفقة الريدز.

وكان الألماني يورغن كلوب، مدرب ليفربول، قد نصح كوتينيو قبل انتقاله إلى برشلونة، وأكد أنه يمكن أن يكون النجم الأول في الريدز وتصنع له الجماهير تمثالاً على أبواب ”أنفيلد“، ولكنه سيكون مجرد لاعب عادي حال رحيله إلى برشلونة، وهي النبوءة التي تحققت بالفعل.

ليفاندوفسكي

من جانبه، أشاد البولندي روبرت ليفاندوفسكي، مهاجم بايرن ميونخ، بزميله البرازيلي كوتينيو بعد تسجيله أول هاتريك مع العملاق البافاري.

وقال ليفاندوفسكي عقب المباراة في تصريحات صحفية: ”كانت مباراته أمس، سواء بالكرة أو من خلال تحركاته، ما فعله كان مذهلًا“.

وأضاف: ”نحتاج للاعب مثله. سعيد لأنه أظهر اليوم كم هو جيد وكم يملك من إمكانيات عظيمة“.

الفوز رفع رصيد بايرن إلى 27 نقطة في المركز الرابع، بينما توقف رصيد بريمن عند 14 نقطة في المركز الـ15.