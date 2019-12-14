سوشيال ميديا الرياضة: كوتينيو يحتفل بعيد زواجه السابع.. وغوميز يتناول العشاء مع جيسوس مدرب فلامنغو

يطلق نجوم الرياضة حول العالم من آن إلى آخر تصريحات عبر حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، تحمل أخبارهم أو رسائل يريدون توجيهها إلى جهات بعينها. وتعد صفحاتهم مصدرًا للعديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، يرصدون من خلالها ما يوثقه هؤلاء النجوم على صفحاتهم.

وتقدم ”إرم نيوز“ أبرز التصريحات التي يوثقها نجوم كرة القدم العربية والعالمية عبر حساباتهم الرسمية من خلال التقرير التالي:

كوتينيو يحتفل بعيد زواجه السابع

نشر كوتينيو، لاعب بايرن ميونخ الألماني، صورة له عبر موقع تبادل الصور ”إنستغرام“ برفقة زوجته بمناسبة عيد زواجه السابع.

وعلق اللاعب: ”7 سنوات من الزواج“.

راموس: هذه ملهمتي الحقيقية

نشر سيرجيو راموس، لاعب ريال مدريد الإسباني، صورة له عبر موقع تبادل الصور ”إنستغرام“ برفقة ابنته في ملعب التدريب.

وعلق اللاعب: ”ملهمتي الحقيقية“.

معهد المكفوفين يكرم ميلان بسبب الحواجز

نشرت الصفحة الرسمية لنادي آسي ميلان الإيطالي صورًا عبر موقع تبادل الصور ”إنستغرام“ لمسؤولي النادي من داخل معهد المكفوفين.

وعلقت الصفحة: ”زيارة خاصة لمعهد المكفوفين وضعاف البصر في ميلانو من قبل الرئيس التنفيذي لدينا إيفان غازيديس ودانيال ايماسارو اللذين تم تكريمهما بجائزة بعد ظهر هذا اليوم لجعل سان سيرو ملعبًا من دون حواجز يمكن للجميع الوصول إليه“.

بويول ينتقد تقنية الفار

أبدى كارلوس بويول، لاعب برشلونة الإسباني السابق، دهشته من قرار الفار بعدم احتساب ركلة جزاء لصالح الفريق الكتالوني في لقاء اليوم أمام نادي ريال سوسيداد بالدوري الإسباني في اللقاء الذي انتهى بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق.

وأعرب اللاعب عبر موقع التدوينات المصغر ”تويتر“ عن تعجبه من عدم احتساب ركلة جزاء لصالح فريقه السابق.

بوفون يشارك في إعلان نظارات

شارك بوفون، حارس مرمى يوفننتوس الإيطالي، في حملة إعلانية لإحدى شركات النظارات، حيث نشر الحارس المخضرم صورة عبر موقع ”تويتر“ مرتديًا عددًا من النظارات.

وعلق بوفون قائلاً: ”أنا اخترتها إذًا أنا أحبها“.

جيمس ميلنر: معركة اليوم أكبر استعداد لمونديال الأندية

نشر جيمس ميلنر، لاعب نادي ليفربول الإنجليزي، صورًا عبر موقع ”تويتر“ من مباراة اليوم، التي جمعت بين الريدز وواتفورد بالدوري الإنجليزي والتي انتهت بفوز رفاق محمد صلاح بهدفين دون رد.

وعلق اللاعب أعلى الصورة: ”معركة كبيرة اليوم، لكن من الجيد أن تسجل 3 نقاط قبل كأس العالم للأندية“.

Big battle today – but nice to sign off with 3⃣ points before the Club World Cup ???????????? #Good2keeptheMOmentum#YNWA pic.twitter.com/TmqoRu2tNn — James Milner (@JamesMilner) December 14, 2019

ليفاندوفسكي: لدينا فريق عمل عظيم

نشر روبرت ليفاندوفيسكي، لاعب بايرن ميونخ الألماني، صورة له على ”تويتر“ برفقة زميله كوتينيو من مباراة اليوم، التي جمعت بين الفريق البافاري ونادي فيردر بريمن وانتهت بفوز عريض لصالح البايرن بستة أهداف مقابل هدف.

وعلق اللاعب: ”لدينا فريق عمل عظيم“.

كاسياس يدعم منتخب السيدات

نشر الإسباني إيكر كاسياس، حارس مرمى نادي بورتو البرتغالي، ما ذكرته الصفحة الرسمية للاتحاد الإسباني لكرة اليد والتي ألقت الضوء على أوجه الشبه بين نهائي كأس العالم 2010 الذي جمع بين إسبانيا وهولندا ولقاء اليوم في نهائي كأس العالم لكرة اليد للسيدات بين المنتخبين.

وحرص الحارس على دعم منتخب السيدات حيث علق عبر ”تويتر“: ”أتمنى، أبتهج، نحن فخورون بكن“.

Ojalá!!! Mucho ánimo!!! Ya estamos orgullosos de vosotras!!! https://t.co/MWYOPtXup2 — Iker Casillas (@IkerCasillas) December 14, 2019

غوميز يتناول العشاء مع مدربه السابق

نشر بافيتيمبي غوميز، مهاجم نادي الهلال السعودي، صورة له عبر موقع ”تويتر“ برفقة مدربه السابق جورجي جيسوس، المدير الفني الحالي لنادي فلامنغو البرازيلي، المقرر له أن يلتقي مع الزعيم السعودي في الدور قبل النهائي لبطولة كأس العالم للأندية.

وعلق اللاعب: ”خلال هذا العشاء، وعدنا بعضنا البعض بأن نلتقي مرة أخرى، وإنه من دواعي سروري الحقيقي أن ألعب ضدك وفريقك فلامنغو. نأمل أن يكون لدينا مباراة كبيرة“.

During this diner we promised each other that we will meet again and it’s with a real pleasure that I will play against you and your team @Flamengo hope that we will have a big game! See you mister ❤️ pic.twitter.com/MNaYU8vXk8 — Bafétimbi Gomis (@BafGomis) December 14, 2019

ماتس هوملز: الروح سر الانتصارات

نشر ماتس هوملز، لاعب بروسيا دورتموند الألماني، صورة له عبرموقع التدوينات المصغر ”تويتر“ برفقة زملائه أثناء الاحتفال بالفوز الكبير الذي حققه فريقه اليوم أمام نادي ماينز برباعية نظيفة بالدوري الألماني.

وعلق اللاعب: ”روح عظيمة على أرض الملعب اليوم“.