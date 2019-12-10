بروسيا دورتموند يفتقد فيتسل حتى بداية العام الجديد بسبب إصابة بالوجه

أعلن لوسيان فافر، مدرب بروسيا دورتموند، أن لاعب الوسط أكسل فيتسل خضع لجراحة في الوجه بعد التعرض للإصابة في منزله، وسيغيب عن الملاعب حتى بداية العام الجديد.

وأبلغ فافر الصحفيين قبل مباراة دورتموند أمام سلافيا براغ في دوري أبطال أوروبا، يوم الثلاثاء، أن اللاعب البلجيكي الدولي البالغ عمره 30 عامًا ذهب إلى المستشفى بعد سقوطه في منزله.

Witsel has suffered a facial injury and will be out for the rest of the year. Wishing you a speedy recovery, Axel! ???? pic.twitter.com/k5KKQ7drrp — Borussia Dortmund (@BlackYellow) December 9, 2019

وقال فافر: ”لن يكون بوسعه اللعب حتى نهاية العام.. هذا مؤسف له ولنا فهو لاعب مهم. أتمنى أن يعود في أسرع وقت ممكن“.

وأكد دورتموند في بيان بموقعه على الإنترنت، أن فيتسل خضع لجراحة ناجحة وأنه عاد إلى منزله من أجل التعافي.

وشارك فيتسل في 18 مباراة بدوري الأبطال والدوري الألماني هذا الموسم وسجل ثلاثة أهداف.

ويحتل دورتموند المركز الثالث في المجموعة السادسة بدوري الأبطال برصيد سبع نقاط، وهو نفس رصيد إنتر ميلان ثاني الترتيب، بينما يتأخر بأربع نقاط عن برشلونة المتصدر.