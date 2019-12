بروسيا دورتموند يفتقد فيتسل حتى بداية العام الجديد بسبب إصابة بالوجه

أعلن لوسيان فافر، مدرب بروسيا دورتموند، أن لاعب الوسط أكسل فيتسل خضع لجراحة في الوجه بعد التعرض للإصابة في منزله، وسيغيب عن الملاعب حتى بداية العام الجديد.

وأبلغ فافر الصحفيين قبل مباراة دورتموند أمام سلافيا براغ في دوري أبطال أوروبا، يوم الثلاثاء، أن اللاعب البلجيكي الدولي البالغ عمره 30 عامًا ذهب إلى المستشفى بعد سقوطه في منزله.

Witsel has suffered a facial injury and will be out for the rest of the year.

Wishing you a speedy recovery, Axel! ???? pic.twitter.com/k5KKQ7drrp

