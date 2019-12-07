بروسيا دورتموند يكتسح فورتونا بخماسية في الدوري الألماني (فيديو)

اكتسح فريق بروسيا دورتموند، يوم السبت، ضيفه فورتونا دوسلدورف بخمسة أهداف دون رد، ضمن مباريات الجولة الرابعة عشر للدوري الألماني لكرة القدم (البوندسليغا).

أحرز الخماسية، ماركو رويس (هدفين) في الدقيقتين 42 و69، والإنجليزي جادون سانشو (هدفين) في الدقيقتين 63 و74، والبلجيكي ثورغان هازارد في الدقيقة 58.

بهذه النتيجة، ارتقى دورتموند للمركز الثالث برصيد 26 نقطة، فيما تجمد رصيد فورتونا عند 12 نقطة في المركز السادس عشر.

وأسفرت مباريات أخرى، بنفس الجولة السبت عن، فوز فرايبورغ على ضيفه فولفسبورغ بهدف نظيف، وأوغسبورغ على ضيفه ماينز بهدفين لهدف، ولايبزيغ على ضيفه هوفنهايم بثلاثة أهداف لهدف.

ويتصدر المسابقة فريق بروسيا مونشنغلادباخ برصيد 31 نقطة.

ويحمل بايرن ميونخ لقب النسخ السبع الأخيرة، وهو الأكثر تتويجًا بإجمالي 29 لقبا.