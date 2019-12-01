تأجيل مباراة موناكو ضد باريس سان جيرمان بسبب سوء الأحوال الجوية

تأجلت مباراة موناكو مع باريس سان جيرمان في دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم، اليوم الأحد، بسبب سوء الظروف الجوية.

وقال موناكو في بيان: ”بعد قرار من السلطات في موناكو تقرر إلغاء المباراة بين موناكو وباريس سان جيرمان المقررة إقامتها، مساء اليوم، وسيتحدد موعدها في وقت لاحق بسبب الظروف الجوية“.

Match reporté ???? En raison des intempéries touchant les Alpes-Maritimes, les autorités monégasques ont pris la décision de reporter la rencontre opposant l’AS Monaco et le Paris Saint-Germain prévue ce dimanche soir à 21h. #ASMPSG — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) December 1, 2019

وجاء قرار التأجيل بعد هطول الأمطار بغزارة وخطر حدوث فيضان.

ويتصدر باريس الدوري برصيد 33 نقطة من 14 مباراة، بينما يأتي موناكو بالمركز الـ14 وله 18 نقطة.