 تأجيل مباراة موناكو ضد باريس سان جيرمان بسبب سوء الأحوال الجوية – إرم نيوز‬‎

تأجيل مباراة موناكو ضد باريس سان جيرمان بسبب سوء الأحوال الجوية

تأجيل مباراة موناكو ضد باريس سان جيرمان بسبب سوء الأحوال الجوية

المصدر: رويترز

تأجلت مباراة موناكو مع باريس سان جيرمان في دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم، اليوم الأحد، بسبب سوء الظروف الجوية.

وقال موناكو في بيان: ”بعد قرار من السلطات في موناكو تقرر إلغاء المباراة بين موناكو وباريس سان جيرمان المقررة إقامتها، مساء اليوم، وسيتحدد موعدها في وقت لاحق بسبب الظروف الجوية“.

وجاء قرار التأجيل بعد هطول الأمطار بغزارة وخطر حدوث فيضان.

ويتصدر باريس الدوري برصيد 33 نقطة من 14 مباراة، بينما يأتي موناكو بالمركز الـ14 وله 18 نقطة.

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