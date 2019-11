احتفال هيستيري من نيمار بفوز فلامنغو بكأس ليبرتادوريس على حساب ريفر بليت (فيديو)

لم يفرح النجم البرازيلي نيمار، مهاجم باريس سان جيرمان، بعودته للملاعب خلال فوز فريقه بهدفين نظيفين على ليل يوم الجمعة مثلما فعل عقب فوز فلامنغو بهدفين مقابل هدف على ريفر بليت في نهائي كأس ليبرتادوريس لأندية أمريكا الجنوبية.

وعاد نيمار من الإصابة ليس هم في فوز فريقه بهدفين نظيفين على ضيفه ليل ليعزز صدارته للدوري الفرنسي.

ولم يشارك نيمار مع حامل اللقب منذ الخامس من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي عقب تعرضه لمشكلة في عضلات الفخذ الخلفية، لكنه عاد إلى التشكيلة الأساسية ليساعد فريقه على تحقيق انتصار سهل في ملعب بارك دي برينس.

لكنه ظهر يحتفل بشكل هيستيري بفوز فلامنغو بهدفين مقابل هدف على ريفربليت بثنائية غابريل باربوسا في وقت متأخر، مساء السبت.

وظهر نيمار في فيديو انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي يقرص ويقفز من الفرحة عقب الهدف الثاني لباربوسا في مرمى ريفر بليت، والذي ضمن الفوز لفلامنغو رغم أن نيمار كان يلعب في سانتوس قبل انتقاله إلى برشلونة ثم باريس سان جيرمان وليس لفلامنغو.

???? @neymarjr was having the time of his life celebrating #Flamengo’s #Libertadores title pic.twitter.com/vHzmI1XNDi

— beIN SPORTS USA (@beINSPORTSUSA) November 24, 2019